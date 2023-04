USSCG pozvala Vladu da zaustavi urušavanje Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) ponovo je pozvala Vladu da preduzme hitne mjere kako bi se zaustavilo dalje urušavanje Instituta “Simo Milošević”, renomirane zdravstvene ustanove i posebnog brenda kojim raspolaže Crne Gora.

„Neizvjesnost i agonija kroz koju posljednjih godina prolaze zaposleni u Institutu već uveliko rezultira odlaskom zaposlenih, posebno medicinskog kadra što, uskoro, može dovesti u pitanje funkcionalnost ove zdravstvene ustanove, a samim tim i njen opstanak“, smatraju u toj radničkoj asocijaciji.

Oni su predstavnike Vlade podsjetili o kakvom se „dragulju zdravstvenog turizma radi“.

„Institut ima ljudski resurs koji obuhvata ljekare, visoko kvalifikovane fizioterapeute, medicinske sestre, srednji medicinski kadar, ali i vrhunske ugostiteljske radnike. Trenutno ima 509 zaposlenih, od čega je oko 40 odsto medicinski kadar“, kazali su iz USSCG.

Institut je, kako su naveli, jedina ustanova u Crnoj Gori koja se bavi stacionarnom rehabilitacijom, prije svega građana Crne Gore, i u tom pogledu njihovi pacijenti nemaju drugu alternativu.

Pored toga, Institut je krovna ustanova koja se bavi zdravstvenim turizmom.

„Institut se bavi rehabilitacijom više od 70 godina, a norveški pacijenti dolaze više od 40 godina“, dodali su iz Unije.

Institut ima 228 hiljada metara kvadratnih zemljišta na samoj obali mora i 8,5 hiljada kvadrata građevinske površine. Zemljište je trenutno Institutu dato na korišćenje, tako da ga ne može upotrijebiti u razvojne svrhe, po kom osnovu svake godine plaća pola miliona EUR poreza na svu zemlju.

U USSCG-u smatraju i da Institut ima dragocjene prirodne resurse, prvenstveno ljekovito blato, zatim mineralnu vodu, ali i uticaj posebnih klimata zbog područja na kojem se nalazi.

“U vlasništvu Instituta je i Vila Galeb, poznatija kao Titova vila, koja predstavlja posebnu turističku atrakciju posjetiocima iz cijelog svijeta. Konačno, Institut je nastavna jedinica Univerziteta Crne Gore, jer se kompletna praktična, ali i teorijska nastava na Fakultetu primijenjene fizioterapije, obavlja u Igalu. Svake se godine se upiše oko 90 studenata, od osnovnih do master studija“, rekli su iz Unije.

Iz USSCG su poručili da prethodnih mjeseci, zajedno sa velikim brojem crnogorskih građana, daju snažnu podršku opstanku Instituta.

„Zato posebno čudi zašto Vlada i dalje odugovlači sa preduzimanjem konkretnih mjera na ozdravljenju ove renomirane zdravstvene ustanove. Ova, ali i prethodne vlade, dale su stotine miliona EUR na saniranje promašenih privatizacija i desetina hiljada zatvorenih radnih mjesta. Sama ekonomska logika nam govori da je lakše sačuvati postojeće radno mjesto, nego otvoriti novo“, saopštili su iz Unije.

U toj radničkoj organizaciji procjenjuju da Institut raspolaže sa neprocjenjivim resursima koji će, sa domaćinskim upravljanjem, omogućiti ne samo očuvanje postojećih, nego i otvaranje novih radnih mjesta.

„Crna Gora ni po koju cijenu ne smije dozvoliti sebi taj luksuz da preko 500 porodica ostane bez egzistencije, a država bez svjetski poznatog brenda“, zaključili su iz Unije.

