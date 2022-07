USSCG duboko zabrinuta aktuelnim dešavanjima u politici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) duboko je zabrinuta aktuelnim dešavanjima na političkoj sceni, ekstremnoj polarizaciji društva i sve većim jazom između bogatih i siromašnih, saopšteno je iz te sindikalne centrale.

„Kao reprezentativna nacionalna sindikalna centrala, koja se od svog osnivanja zalagala za promjene koje će doprinijeti bržoj demokratizaciji društva i uspostavljanju naše države kao države socijalne pravde i društvenog blagostanja, ne možemo a da ne izrazimo duboku zabrinutost aktuelnim dešavanjima na političkoj sceni“, navodi se u otvorenom pismu poslanicima i premijeru Dritanu Abazoviću.

Iz USSCG su rekli da smo svjedoci da se političari, iz dana u dan, sve više udaljavaju od svakodnevnih životnih tema od esencijalnog značaja za kvalitet života zaposlenih i građana, fokusirajući se na vjerska i nacionalna pitanja koja idu u prilog uskopartijskim interesima.

„Upravo zbog toga naše se društvo ekstremno polarizuje, a jaz između bogatih i siromašnih sve je veći. Na drugoj strani, politika postaje najunosniji biznis jer sa malo ulaganja i rada dobijete puno novca iz džepa građana, brojne privilegije i pozicije „po dubini“. Kako sistem odgovornosti još nije uspostavljen, građani dodatno plaćaju zbog pogrešnih odluka nosilaca funkcija i troškove visokih jednogodišnjih apanaža koje dobijaju smijenjeni javni funkcioneri“, smatraju u Uniji.

Predstavnici USSCG su naveli da nemaju ništa protiv visokih zarada javnih funkcionera, ali opravdano očekuju da svojim odgovornim i posvećenim radom javni funkcioneri te zarade opravdaju.

„U susret Premijerskom satu koji će se održati sjutra, a kako to nijesmo u mogućnosti da učinimo neposredno u Skupštini, ovim pismom vam se obraćamo da odgovorite na pitanje kada će na vaš dnevni red doći inicijative koje smo vam uputili, a koje godinama stoje zarobljene u ladicama vaših kancelarija“, rekli su iz USSCG.

Ta pitanja se odnose na izmjenu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kako bi se omogućila nivelacija zarada zaposlenih u javnom sektoru nakon izuzimanja zarada određenih zanimanja iz sistema kolektivnog pregovaranja, čime je drastično poremećen raspon zarada u odnosu na druga zanimanja.

„Izmjena zakona posebno treba da omogući poboljšanje statusa zaposlenih u D kategoriji koji su suštinski nosioci poslova u državnoj i lokalnim upravama, a čije zarade su neopravdano niske u odnosu na zarade zaposlenih u kategorijama A, B i C“, naveli su iz USSCG.

Iz Unije su pitali i za stambenu reformu kojom su inicirali izgradnju stanova u državnom vlasništvu koji bi se davali u zakup građanima, a posebno mladim bračnim parovima, koji nijesu u mogućnosti da stambeno pitanje riješe po tržišnim uslovima.

Pitanja USSCG se odnose i na izmjenu Zakona o Fondu rada, kojim bi se omogućila uplata doprinosa svim zaposlenima koji steknu jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju, a kojima ti doprinosi nijesu uplaćeni od strane njihovih poslodavaca.

„Na ovaj način bi se tim zaposlenima omogućilo ostvarivanje prava na penziju, odnosno na punu penziju i tako ispravila nepravda koju ti zaposleni trpe zbog propusta u radu nadležnih institucija koje su bile dužne da se staraju o redovnom izmirivanju obaveza poslodavca po osnovu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje“, dodaje se u saopštenju.

Oni su pitali i o izmjeni Zakona o radu kako bi se zaposlenima vratilo nedavno ukinuto pravo po osnovu kog su imali mogućnost da, ukoliko to žele, ostanu u radnom odnosu do navršene 67 godine.

„Naime, prema važećim propisima, zaposlena žena, odnosno muškarac mogu da ostvare pravo na penziju sa navršene 64, odnosno 66 godina starosti i najmanje 15 godina staža. Zbog izuzetno niskih penzija, ali i dugoročnih kreditnih zaduženja brojni zaposleni su se opredjeljivali da koriste pravo na rad do 67 godine“, rekli su iz USSCG.

Smanjenjem starosne granice sa 67 na 66 godina, i više u slučaju da se radi o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, narednih godina će hiljade kolega koji su se kreditno zadužili do 67 godine, do kada su mogli da rade u skladu sa važećim propisima na dan podizanja kredita, biti dovedeni u situaciju da cjelokupan iznos penzije usmjere na otplatu rate kredita.

„Ujedno, traženom izmjenom bi se otklonila i trenutna kolizija normi i diskriminacija zaposlenih u realnom sektoru u odnosu na zaposlene u državnoj i lokalnoj upravi koji imaju pravo da, ukoliko to žele, ostanu u radnom odnosu do navršene 67 godine, shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima“, objasnili su iz USSCG.

Iz USSCG su pitali i o formiranju sudova rada ili specijalizovanih odjeljenja za radne sporove pri redovnim sudovima, osnivanju Zavoda za medicinu rada , kao i o donošenju podzakonskog akta o kriterijumima i pravilima za izdavanje dozvole za rad u dane državnih i drugih praznika.

„Očekujemo da naše inicijative budu predmet razmatranja na prvim narednim sjednicama Skupštine i Vlade. U suprotnom, USSCG će biti primorana da zaštitu interesa svojih članova i zaposlenih traži pozicioniranjem svojih predstavnika u Skupštini“, zaključuje se u saopštenju.

