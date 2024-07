USSCG će predložiti veći koeficijent složenosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) predložiće da se uveća koeficijent složenosti koji je važan za obračun naknada za regres, topli obrok, ali i za jubilarne nagrade, dnevnice i jednokratne pomoći.

Zamjenica generalog sekretara, Ivana Mihajlović Radiju Crne Gore je kazala da očekuje da će se dijalog sa socijanlnim partnerima otvoriti na jesen, a do kraja godine i finalizovati pregovori, te konačno uvećati te nadoknade koje su od 2010. godine iste, prenosi portal RTCG.

“Rastu troškovi života, inflacija u pojedinim periodima je i dvocifrena, uvećan je i porez na dodatu vrijednost (PDV) dva puta, ali poseban dio zarade već 14 godina je nepromjenjen. Regres je 165 EUR i isplaćuje se u 12 rata ili mjesečno nepunih 14 EUR, dok je topli obrok 27,5. Osnova za obračun je vrijednost koeficijenta složenosti od 90 EUR u bruto iznosu i to je utvrđeno Opštim kolektivnim ugovorom 2010-te koji su potpisali socijalni partneri na čelu sa tadašnjim premijerom Igorom Lukšićem”, rekla je Mihajlović.

Unija slobodnih sindikata, kako je rekla, godinama predlaže da se ta vrijednost uveća iako nije tada bila potpisnica sporazuma.

“Pozitivnim propisima je predviđeno usklađivanje iznosa obračunske vrijednosti koeficijenta na nivou socijalnih partnera i to u odnosu na opšti nivo zarade u zemlji, rast inflacije, minimalne potrošačke korpe i drugih bitnih elemenata, obračunska vrijednost koeficijenta, nažalost, nije povećana ni u javnom niti privatnom sektoru skoro 15 godina. Unija se sa tom inicijativom, sada mogu da kažem, vladama obraćala godina unazad, međutim do danas nijesmo naišli na saglasnost drugih strana tim povodom”, navela je Mihajlović.

Posljednju inicijativu za uvećanje vrijednosti koeficijenta Unija slobodnih sindikata dostavila je u februaru. Odgovora nema, pa će, jer to propisi dozvoljavaju, navodi Mihajlović, obnoviti predlog.

“I ono što ostaje jeste da vjerujemo da će naše inicijative konačno biti predmet socijalnog dijaloga i da ćemo u narednom periodu uspjeti da realizujemo zacrtane ciljeve, odnosno plan da povećamo obračunsku vrijednost koeficijenta koji je 14 godina na nivou od 90 EUR u bruto iznosu”, poručila je Mihajlović.

Uvećanje koeficijenta važno je ne samo za visinu regresa i toplog obroka, već i za jubilarne nagrade, jednokratne pomoći, ali i dnevnice za službena putovanja koje su već gotovo deceniju i po na nivou Crne Gore 18 EUR.

“Stoga mi očekujemo da ćemo negdje s početka jeseni uspjeti da dobijemo saglasnost socijalnih partnera da otvorimo dijalog na ovu temu i da do kraja tekuće godine postignemo sporazum u vezi sa povećanjem ove vrijednosti koeficijenta, od kojeg, opet ponavljam ne zavisi samo startni dio zarade nego i brojna druga davanja”, navela je Mihajlović.

Ona je rekla da očekuje da će ovog puta socijalni partneri sindikata, dakle Vlada i poslodavci, kako kaže, imati sluha da se konačno obračunska vrijednost koeficijenta uveća, ne precizirajući koliko.

“I dalje ostajemo pri tome da nećemo iznositi vrijednost za koju mi smatramo da bi bila odgovarajuća u ovim uslovima, već ćemo to ostaviti za dijalog za koji zaista vjerujem da će se realizovati do kraja ove godine, onako kako nas na to obavezuju pozitivni propisi”, navela je Mihajlović.

