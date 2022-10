Usporena dinamika izgradnje tri skijališta na sjeveru Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kapitalni projekti izgradnje tri skijališta na sjeveru Crne Gore realizuju se usporenom dinamikom, saopšteno je Vijestima iz Uprave za kapitalne projekte.

Iz Uprave nijesu mogli da preciziraju kada će biti kompletno otvoreni ski-centri Žarski u Mojkovcu, Cmiljača u Bijelom Polju i Hajla u Rožajama.

Prema informacijama dostavljenim iz Uprave, izgradnja žičara na pomenutim lokalitetima je pri kraju, ali postoje određeni problemi u obezbijeđivanju putne i elektroenergetske infrastrukture do skijališta i vodosnabdijevanja.

U izvještaju Skijališta Crne Gore za ovu godinu navedeno je da planiraju da ove ili na početku naredne godine otvore ove ski-centre, kojima bi nakon toga i upravljalo ovo državno preduzeće.

Iz tog preduzeća su ocijenili da je neophodno završiti izgradnju puta do skijališta, parkinge, elektroenergetsku i vodovodnu infrastruktruru.

U izvještaju Skijališta piše i da su prethodne ljetnje sezone obilazili ova gradilišta i da je opšte zapažanje bilo da se, osim radova na izgradnji žičare i skijaških staza, ostali radovi izvode nedovoljno brzo ili se opšte ne izvode.

Smatraju da je potrebno u dogovoru sa Upravom za kapitalne projekte i Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma izvršiti pritisak na izvođače radove da dostave nove dinamičke planove za svaki pojedinačni projekat da bi se mogli odrediti novi rokovi završetka projekata i puštanja u rad.

Vijesti su pitale Upravu za kapitalne projekte i Ministarstvo da li se kasni sa završetkom radova, ako kasni zbog čega, te da li je pokrenuta procedura kažnjavanja izvođača zbog neopravdanih kašnjenja.

”Usljed pojave pandemije izazavane kovidom došlo je do globalnog poremećaja funkcionisanja tržišta radne snage i građevinskog materijala koje je usporilo dinamiku realizacije projekata. Takođe krajem prošle godine došlo je i do značajnog rasta cijena u sektoru građevinarstva zbog kojih se veći dio izvođača obratio sa zahtjevima za povećanje ugovorenih cijena radova“, kazali su iz Uprave.

Usljed svega navedenog, kapitalni projekti se realizuju usporenom dinamikom.

„Na državnom nivou se sprovode aktivnosti na prevazilaženju ove problematike koja će omogućiti nastavak i završetak svih započetih projekata”, kazali su iz Uprave.

Iz Ministarstva su odgovorili da je za na navedena pitanja nadležna pomenuta Uprava.

Upitani kada će ova skijališta biti okvirno otvorena, iz Uprave za kapitalne projekte su kazali da je završetak izgradnje uslovljen kompleksnošću projekata, rješavanjem problematike navedene u prethodnom odgovoru, kao i koordinacijom institucija koje su uključene u realizaciju.

Na ski-centru na lokalitetu Cmiljača u Bijelom Polju predviđena je izgradnja jedne žičare i tri kilometra ski-staza. Ovaj projekat je započet za vrijeme vlade Duška Markovića.

Iz Uprave su kazali da je u maju 2018. godine zaključen ugovor sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova Novi Volvox na iznos od gotovo osam miliona.

”U okviru ugovorenih aktivnosti do danas je realizovano oko 95 odsto vrijednosti ugovora. Gradilište je konzervirano. Problematika na realizaciji projekta odnosi se na obazbjeđenje elektroenergetske infrastrukture”, poručili su Uprave i dodali da je kapacitet žičare 2,6 hiljada skijaša po satu.

Iz Uprave su saopštili da je do sada realizovano oko 80 odsto vrijednosti ugovora kada je u pitanju izgradnja šestosjedne žičare na ski-centru Žarski u Mojkovcu.

Izvođač radova je takođe Novi Volvox, sa kojim je u martu 2019. zaključen ugovor vrijedan 8,99 miliona.

”Problematika na realizaciji projekta odnosi se na kašnjenje u postupku eksproprijacije, koje je u nadležnosti resornih ministarstava koja sprovode aktivnosti na rješavanju ovog problema, kao i na obezbjeđivanju elektroenergetske infrastrukture”, objasnili su iz Uprave.

Iz Uprave su kazali i da je oko 80 odsto vrijednosti ugovora realizovano kada je u pitanju izgradnja oko 9,5 kilometara ski-staza uz žičaru.

Sa kompanijom Gradnja inženjering je u junu 2019. godine zaključen ugovor za taj posao vrijedan 1,89 miliona, a problemi se takođe odnose na kašnjenje u postupku eksproprijacije.

Zbog problema sa eksproprijacijom i tehničkom dokumentacijom obustavljena je izgradnja puta do ovog skijališta, a iz Uprave poručuju da je to u nadležnosti Opštine Mojkovac.

Dodaju da će napajanje strujom ovog ski-centra biti obezbijeđeno kroz napajanje susjednog ski-centra Cmiljača, dok je u toku izrada hidroetehničke studije za vodosnabdijevanje.

