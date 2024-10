Uspješnost zimske sezone zavisiće i ove godine od vremenskih uslova

Žabljak, Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Nedostatak vještačkog osnježavanja i ulaganja u skijališta biće ključni problemi i tokom ovogodišnje zimske turističke sezone, ocijenili su predstavnici turističkih organizacija (TO) Žabljaka i Kolašina.

“Njena uspješnost ponovo će zavisiti od vremenskih uslova, što otežava dugoročno planiranje i garantovanje optimalnih uslova za skijaše”, kazali su Pobjedi predstavnici te dvije TO.

Pripreme za zimsku sezonu u Crnoj Gori su u punom jeku, ali izazovi koje donosi nepredvidivost vremenskih prilika i nedostatak adekvatne infrastrukture i dalje bacaju sjenku na optimizam turističkih radnika.

Direktor Turističke organizacije Žabljak, Stojan Abazović, istakao je da je, iako je broj upita za zimsku sezonu zadovoljavajući, još rano donositi zaključke.

Uz bogatu ponudu paketa i planiranih događaja, u centru pažnje su inovacije poput mobilnih kućica za zimski bazar i unapređenje sportskih aktivnosti. Međutim, dugogodišnje neulaganje u skijašku infrastrukturu ostaje najveći izazov za budućnost zimskog turizma na Žabljaku.

Predstavnica Turističke organizacije Kolašin, Ivana Bulatović, naglasila je da su pripreme za sezonu u punom zamahu, ali i da se suočavaju sa sličnim infrastrukturnim izazovima, prvenstveno u vezi sa sistemom za vještačko osnježavanje koji ne ide planiranom dinamikom.

Uprkos svemu, oba grada uvode atraktivne novine i događaje da bi privukli što veći broj posjetilaca i pružili bogato iskustvo tokom zimskih mjeseci.

Iako su turističke organizacije u Žabljaku i Kolašinu optimistične u vezi sa sezonom, Pobjeda nije uspjela da dobije izjavu od ministarke turizma, Simonide Kordić, o njenim očekivanjima i mjerama koje bi trebalo preduzeti za što bolju zimsku sezonu.

Abazović smatra, međutim, da je rano još da se donesu zaključci u vezi sa potražnjom kada je u pitanju zimska turistička sezona.

“Broj upita je zadovoljavajući i već ih uveliko dobijamo. Pripreme za zimsku sezonu počele su blagovremeno i uveliko su odmakle. Ove godine ćemo kreirati različite pakete ponude koji će biti primamljivi gostima, a koji će uključivati razne beneficije za goste”, kazao je Abazović.

Predstavnici Opštine Žabljak i TO Žabljak imali su već dva sastanka povodom pripreme zimske turističke sezone. Načelno su napravili plan.

“Prvi sastanak je bio sa predstavnicima Opštine Žabljak i svih preduzeća koje je osnovala, dok je drugi sastanak bio sa predstavnicima turističke privrede, kao i predstavnicima Nacionalnog parka Durmitor i Turističkog centra Durmitor, odnodno skijališta Savin kuk. Najveći izazov biće vezan za snježne padavine, ukoliko ih ne bude, jer se nijesu stvorili uslovi za osnežavanje, iako na prostoru skijališta postoji veštačko jezero za osnježavanje”, kazao je Abazović.

On je dodao da će ponovo instalirati klizalište, koje će biti većih dimenzija nego prošle godine, a koje može koristiti tokom ljetnje sezone kao rolalište.

Abazović je poručio da je najveće nezadovoljstvo u vezi sa lošom skijaškom infrastrukturom, pogotovo kada se uzme u obzir neulaganje države već nekih 30 godina.

“Nedostatak dobre zimske alpske i nordijske infrastrukture ima negativan uticaj na čitavo područje, pogotovo kada je u pitanju izgradnja velikih hotela sa visokom kategorijom, kao i onih objekata koji doprinose široj lepezi ponude. Kvalitetno skijalište donosi mogućnost dvosezonske ponude, mnogo bolju motivaciju za infrastrukturna ulaganja”, tvrdi Abazović.

Bulatović je saopštila da su pripreme za zimsku sezonu u Kolašinu u punom jeku, ali da se suočavaju s nekoliko izazova koji bi mogli uticati na kvalitet ponude.

“Jedan od glavnih izazova je usporen napredak radova na osnježavanju. Iako je u Skupštini donijeta odluka o implementaciji sistema za vještačko osnježavanje, realizacija ne ide planiranom dinamikom. Zbog toga će i ove godine uspješnost sezone zavisiti od vremenskih uslova, što nam otežava dugoročno planiranje i garantovanje optimalnih uslova za skijaše”, rekla je Bulatović.

Ipak, kako bi privukli što više posjetilaca, uvešće brojne novine u ponudu.

Što se tiče rezervacija za ovu zimsku sezonu, pokazuju pozitivne trendove u poređenju s prethodnim godinama.

“Primjećujemo porast interesovanja, kako od domaćih tako i od stranih turista. Posebno vidimo povećan broj rezervacija iz regiona, ali i sa tržišta poput Zapadne Evrope. Takođe, sve više mladih ljudi i porodica bira Kolašin kao zimsku destinaciju, zahvaljujući atraktivnim sportskim i kulturnim programima koje nudimo ove godine”, zaključila je Bulatović.

