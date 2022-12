Uspješno završena aukcija spektra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na aukciji radio-frekvencijskog spektra, koju je sprovela Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), Crnogorski Telekom, M:tel i One Crna Gora su osvojili resurse u opsezima 700 megaherca (MHz) i 3,6 gigaherca (GHz).

Iz EKIP-a je saopšteno da je na aukciji spektra Crnogorski Telekom osvojio dva puta deset MHz u opsegu 700 MHz i 140 MHz u opsegu 3,6 GHz.

M:tel i One Crna Gora su osvojili dva puta deset MHz u opsegu 700 MHz i 120 MHz u opsegu 3,6 GHz.

„U postupku aukcije spektra je ostvaren prihod u iznosu od 8,84 miliona EUR, koji se uplaćuje u budžet Crne Gore. U odnosu na početne cijene, tokom aukcije spektra postignuto je uvećanje jednokratne naknade u iznosu od 1,09 miliona ili 14 odsto“, precizirali su iz EKIP-a.

EKIP će konačnu odluku o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja donijeti sredinom januara, a operatori će biti obavezni da u roku od 15 dana od donošenja odluke uplate ukupan iznos od 8,84 miliona EUR u budžet Crne Gore.

Crnogorski Telekom treba da uplati iznos od 3,1 milion EUR, One Crna Gora 2,98 miliona, a M:tel 2,75 miliona.

Iz EKIP-a su podsjetili da su pripreme za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za dodjelu radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, koji su prepoznati kao “pionirski 5G opsezi”, počele početkom ove godine, nakon okončanja postupka dodjele raspoloživih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1,8 hiljada MHz, dva GHz i 2,6 GHz.

Nakon završenih priprema, regulator je u oktobru donio odluku o pokretanju postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža.

Odlukom je bilo propisano da se javno nadmetanje sprovodi metodom aukcije spektra.

Predmet javnog nadmetanja je bilo dva puta 30 MHz spektra iz uparenog dijela opsega 700 MHz, deset MHz iz neuparenog dijela opsega 700 MHz, 380 MHz iz opsega 3,6 GHz i hiljadu MHz iz opsega 26 GHz.

„Sve dodjele su sa periodom važenja od 15 godina, a radio-frekvencije su raspoložive za korišćenje od dana izdavanja odobrenja“, dodali su iz EKIP-a.

Nakon završene aukcije spektra, utvrđeni su konačni rezultati u pogledu širine i granica frekvencijskih blokova koji se dodjeljuju mobilnim opertorima i ostvarenih iznosa jednokratnih naknada za dodjelu odobrenja, koje nakon završetka aukcije svaki pobjednik aukcije treba da uplati u budžet Crne Gore.

“Dodijeljeni su svi resursi iz uparenog dijela opsega 700 MHz i iz opsega 3,6 GHz, dok su ponuđeni blokovi iz neuparenog dijela opsega 700 MHz i iz opsega 26 GHz ostali nedodijeljeni, zbog nezainteresovanosti operatora za njihovu dodjelu i korišćenje”, objasnili su predstavnici regulatora.

Agencija je proces dodjele spektra oblikovala saglasno ciljevima koji se žele postići i uz potpuno uvažavanje stanja na crnogorskom tržištu, u transparentnoj proceduri zasnovanoj na najboljoj uporednoj praksi.

„Radio-frekvencijski resursi, koji su bili predmet dodjele, su dostupni za implementaciju MFCN sistema uz potpunu primjenu principa tehnološke neutralnosti, što će, vjerujemo, dovesti do njihove maksimalne valorizacije“, poručili su iz EKIP-a.

U predmetnom postupku dodjele radio-frekvencija regulator je nastojao da pažljivim kreiranjem uslova u najvećoj mogućoj mjeri zadovolji potrebe mobilnih operatora u pravcu daljeg razvoja mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga u Crnoj Gori.

Mobilni operatori su obavezni da ispune visoke zahtjeve u pogledu obima i dinamike pokrivanja signalom mreže i u pogledu razvoja 5G mreže.

Do kraja 2024. godine će 5G mreža biti dostupna u svakoj crnogorskoj opštini.

Signalom 5G mreže će do kraja 2026. godine biti pokriveno najmanje 50 odsto ukupnog stanovništva Crne Gore, a do kraja 2030. sva naseljena mjesta, auto-putevi i magistralni putevi.

„Za postizanje navedenih zahtjeva mobilnim operatorima će biti potrebno da izgrade elektronsku komunikacionu infrastrukturu i instaliraju opremu na velikom broju lokacija, od kojih će značan broj biti potpuno nove lokacije“, objasnili su iz EKIP-a.

Rezultati aukcije spektra, kako su naveli, potvrđuju stabilnost, predvidivost i potencijal za dalji razvoj tržišta elektronskih komunikacija.

Iz EKIP-a su podsjetili da su na osnovu rezultata aukcije spektra, koja je sprovedena krajem prošle godine, operatori u budžet Crne Gore uplatili jednokratnu naknadu u visini od 7,09 miliona EUR.

