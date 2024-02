Uspješna saradnja CBCG i Narodne banke Rumunije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja Centralne banke (CBCG) i Narodne banke Rumunije je uspješna i plodonosna, ocijenili su guvernerka vrhovne monetarne institucije Irena Radović i rumunski ambasador Viorel Ardeleanu.

Radović je Ardeleanua, prilikom njegove posjete CBCG, upoznala sa aktuelnim trendovima koji karakterišu finansijski sistem Crne Gore, ističući da su svi parametri bankarskog sektora na agregatnom nivou pozitivni.

Ona je podsjetila i da je Međunarodni monetarni fond (MMF), tokom svoje nedavne posjete Crnoj Gori, potvrdio da je bankarski sistem zdrav i stabilan i prepoznao snažan angažman CBCG na planu očuvanja i daljeg jačanja finansijske stabilnosti.

Narodna banka Rumunije je jedna od partnerskih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) angažovanih u IPA projektu čiji je korisnik CBCG.

„Pomenuti projekat usmjeren je na jačanje kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u ESCB. Saradnja nacionalnih banaka Crne Gore i Rumunije ostvaruje se i kroz članstvo u Belgijsko-holandskoj konstituenci u MMF-u“, navodi se u saopštenju.

Razgovarajući o pretpristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), Ardeleanu je naglasio da Rumunija podržava Crnu Goru na polju njenog usaglašavanja sa politikom i praksama EU.

„Vjerujem da, uz punu mobilizaciju raspoloživih kapaciteta i aktivan angažman svih institucija, Crna Gora može ostvariti značajan napredak na EU putu u kratkom vremenskom periodu, u čemu imate našu punu podršku“, saopštio je Ardeleanu.

On je naglasio da CBCG, kao institucija koja rukovodi pregovaračkim poglavljima četiri, devet i 17 i aktivno učestvuje u radu više radnih grupa za ostala poglavlja, ima veoma važnu ulogu u ovom procesu.

Radović je zahvalila Ardeleanu na spremnosti da rumunske institucije podijele sa Crnom Gorom svoja iskustva i izrazila očekivanje da će saradnja centralnih banaka Crne Gore i Rumunije dati poseban pečat procesu pretpristupnih pregovora.

