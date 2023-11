Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kvalitetan zajednički rad kod ključnih investicija je neprocjenjivo važan, a uspješna realizacija projekata donijeće prosperitet građanima, ocijenili su premijer Milojko Spajić i gradonačelnica Podgorice Olivera Injac.

Na sastanku organizovanom povodom saradnje Vlade sa gradskim vlastima, bilo je riječi o velikim projektima koji bi trebalo da unaprijede infrastrukturu u Glavnom gradu.

„Više projekata bi trebalo da bude započeto već tokom naredne godine“, navodi se u saopštenju Kabineta predsjednika Vlade.

Tim povodom, razmatrano je više ideja o poboljšanju kvaliteta života u Podgorici, kao i mogućnosti za korišćenja EU fondova, kako bi se dodatno vodilo računa o budžetu.

Konstatovano je da su odlični odnosi Vlade i gradskih vlasti preduslov za dalji razvoj Glavnog grada, u kom živi veliki dio stanovnika Crne Gore.

