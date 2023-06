Uspješna prekogranična saradnja Crne Gore i BiH

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspješna prekogranična saradnja institucija i korisnika projekata iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH), u okviru IPA-e I i IPA-e II, značajno je doprinijela unapređenju promocije zapošljavanja, mobilnosti radne snage i povezivanju ljudi.

Državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova i nacionalna IPA koordinatorka, Milena Žižić, kazala je da je uspješna prekogranična saradnja doprinijela i unapređenju socijalne i kulturne inkluzije, zaštiti životne sredine, prevenciji i upravljanju rizikom, ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promjenama, kao i poboljšanju kvaliteta i raznolikosti turističke ponude koja počiva na prirodnoj i kulturnoj baštini.

Ona je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, učestvovala u Sarajevu na završnoj konferenciji IPA II programa prekogranične saradnje BiH–Crna Gora 2014-2020.

Žižić je podsjetila da je prekogranična saradnja između BiH i Crne Gore počela 2008. godine u okviru finansijske perspektive 2007-2013 i da je kroz četiri otvorena poziva IPA I programa za dostavljanje predloga projekata ugovoreno ukupno 35 projekata vrijednosti od oko 7,9 miliona EUR.

Kvalitetna saradnja je nastavljena i u okviru tekuće finansijske perspektive 2014-2020, odnosno IPA-e II, gdje je kroz tri poziva ugovoreno 20 projekata ukupne vrijednosti od oko 9,1 milion EUR, od čega EU doprinos iznosi 7,44 miliona, a kofinansiranje projektnih partnera 1,65 miliona EUR.

„Iskustva i znanja stečena tokom dvije finansijske perspektive, IPA I i IPA II, će poslužiti kao osnov za još efikasniju i ekspeditivniju saradnju institucija dvije države u sprovođenju programa, pripremu kvalitetnijih i zrelijih projektnih aplikacija korisnika, njihovu pravilnu i pravovremenu implementaciju i u konačnici doprinijeti procesu pripreme, kako institucija tako i korisnika, za ono što nas očekuje danom pristupanja EU“, kazala je Žižić.

Ona je dodala da prvi poziv IPA III programa predstavlja šansu za nastavak kvalitetne saradnje u prekograničnom području, dalje jačanje kvalitetnih partnerstava i stvaranje novih, što će postaviti dugoročnu osnovu za funkcionalniji razvoj prekogranične oblasti.

