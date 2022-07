Usaglašene procedure za transfer putnika od Aerodroma Tivat do budućeg vodenog terminala

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore usaglasili su, kako je saopšteno, procedure prihvata i transfera putnika od Terminala 2 do vodenog terminala sa predstavnicima dva rizorta, koji su za sada iskazali interesovanje za brodski transfer putnika od i do Aerodroma Tivat.

Premijer Dritan Abazović je sa kolegama iz Vlade obišao lokaciju budućeg vodenog terminala Aerodroma Tivat koji će putnicima omogućiti da izbjegavaju gužvu u drumskom saobraćaju i da brodskim transferom stižu do svojih odredišta.

Predstavnici Aerodroma Crne Gore informisali su nadležne o do sada realizovanim zadacima u vezi sa funkcionisanjem vodenog terminala ove sezone.

Predsjednika Vlade, vicepremijera i ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića, ministarku ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Anu Novaković Đurović i ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đurovića dočekali su predsjednik Odbora direktora ACG, Nebojša Đoković, član Eldin Dobardžić i direktor Aerodroma Tivat, Vladan Praščević.

Sa njima su bili i direktor Morskog dobra, Mladen Mikijelj i predsjednik Upravnog odbora, Blažo Rađenović, kao i predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović.

„Nakon izlaska iz terminalne zgrade, putnici će biti usmjereni do Terminala 2, gdje će ih čekati hotelsko vozilo koje ih prevozi do vodenog terminala. Na taj način vozila sa putnicima neće izlaziti na magistralni put Budva-Tivat“, navodi se u saopštenju.

Aerodromi Crne Gore će postaviti rampu ispred Terminala 2 i na taj način će se regulisati ulazak/izlazak vozila.

Radovi na uređenju te saobraćajnice su, kako se dodaje, u toku.

„Takođe, u cilju eventualnog prevoza putnika komercijalne avijacije, a koji izraze želju za prevoz vodenim putem do određenih destinacija, Aerodromi Crne Gore nastavljaju komunikaciju sa predsjednikom Opštine Tivat“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS