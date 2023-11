Uručene povelje liderima za doprinos radu AMM-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na centralnoj svečanosti povodom obilježavanja jubileja – deset godina rada Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), koja je sinoć održana u Podgorici, uručene su povelje liderima za doprinos radu AMM-a.

Predsjednik AMM-a Budimir Raičković naveo je da je u osnivačkim aktima Asocijacije projekat Milenijumski lideri jasno naznačio potrebu da Crna Gora ne može dalje bez lidera u poslovnom i društvenom životu.

“Novim političkim liderima želim da poručim – pred vama je velika istorijska šansa. Pobijedite male razlike i sa nama starijima povucite Crnu Goru naprijed”, kazao je Raičković.

On je rekao da je Asocijacija odlučila da inicira i podrži rad novoformirane Asocijacije liderki Crne Gore, te da je Predsjedništvo AMM-a donijelo odluku da na čelu te organizacije odnosno za predsjednicu bude izabrana Marijana Kadić Bojanić, koja to svojim dosadašnjim radom, referencama i rezultatima zaslužuje.

Raičković je istakao očekivanje da će taj novoformirani pokret liderki dobiti podršku od svih uključujući predsjednika države, Vladu, Skupštinu, kao i niza drugih institucija i inicijativa.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je iskazao zadovoljstvo što prisustvuje događaju i čestitao Raičkoviću na “upornosti, zalaganju i trudu” da Asocijaciju izdigne na nivo “nezaobilaznog partnera institucija koje kreiraju ekonomsku politiku u Crnoj Gori”.

“Zaista cijenim sve što radite za vašu organizaciju, samim tim i za društvo u cjelini, i vjerujem da Vaš angažman može biti odličan primjer mlađim generacijama menadžera kada je u pitanju posvećenost i rad”, rekao je Milatović.

Zbog izuzetnog doprinosa decenijskom zalaganju Asocijacije na polju unapređenja liderstva i profesionalizma, uz obrazloženje da se nijedan rezultat ne postiže bez timskog rada, uručene su povelje prvom generalnom sekretaru i osnivaču AMM-a Slobodanu Radoviću, predsjedniku Skupštine i osnivaču AMM-a Slavoljubu Popadiću i zamjeniku predsjednika i osnivaču AMM-a Zoranu Saviću.

Povelje su uručene i potpredsjedniku AMM-a za ekonomiju i finansije Vinku Nikiću, potpredsjedniku AMM-a za razvoj i preduzetništvo Radovanu Raduloviću, potpredsjednici AMM-a za oblasti liderstva i poslovnih žena Marijani Kadić Bojanić i izvršnoj direktorici i članici Predsjedništva AMM-a, Anđeli Radosavović.

Na svečanosti povelje su uručene i članici Upravnog odbora Asocijacije Kornelii Nađ, predsjednici Odbora za PR i marketing AMM-a i članici Predsjedništva Ani Martinović, predsjedniku Nadzornog odbora i osnivaču AMM-u Jovanu Boljeviću, predsjedniku CEO Foruma i članu Upravnog odbora AMM-a, Nebojši Šćekiću, članu CEO Foruma i Upravnog odbora AMM-a Aleksi Lukiću.

Povelje su uručene i članu Predsjedništva i osnivaču AMM-a, Arseniju Boljeviću, predsjedniku Odbora za digitalnu tranformaciju i članu Predsjedništva AMM-a Vladanu Tabašu, članu Nadzornog odbora i osnivaču AMM-a, Davoru Lučiću, članu Predsjedništva AMM-a Nemanji Nikoliću, članovima Upravnog odbora AMM-a Milutinu Đuranoviću i Radovanu Samardžiću i počasnom predsjedniku Hrvatske udruge menadžera i poduzetnika CROMA Esadu Čolakoviću.

Na skupu je minutom ćutanja odata počast nedavno preminuloj članici CEO Foruma i Upravnog Odbora AMM-a, direktorici M:tela Tatjani Mandić. Takođe, prikazan je kratki film o njenim dostignućima.

