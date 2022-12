Uručena priznanja za doprinos promociji turističke ponude Glavnog grada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Podgorice dodijelila je priznanja pojedinicma i kolektivima za doprinos turističke promocije grada tokom ove godine.

Na manifestaciji Biramo najbolje u turizmu i ugostiteljstvu, za najbolju kompaniju u ovoj godini proglašena je The Capital Plaza, najbolji hotel je Bošković, a restoran Bucca Wine Bar.

“Titulu najbolje konobe ponijela je Avlija, poslastičarnice Slatka magija, a turističke agencije Congress Travel. Specijalna nagrada uručena je novinaru i publicisti Danilu Burzanu”, navodi se u saopštenju PG Biroa.

Podgorica Millennium Run je najbolja manifestacija u ovoj godini.

Odabrani su i najbolji u kategoriji sredstava informisanja u oblasti turizma.

Među pojedincima nagrađeni su menadžer Bojan Madžgalj iz hotela Podgorica, recepcionerka Biljana Bulatović iz hotela Terminus, kuvar Vukašin Mitrović iz hotela Aurel, konobar Srđan Vojvodić iz restorana Porto, poslastičarka Suzana Dragović iz poslastičarnice Sonja i turistički vodič Milica Pavićević iz turističke agencije Venn Tour.

“Za najboljeg novinara izabran je Leka Dedivanović, a najbolji komunalni radnici su Blagoje Starčević ispred gradskog preduzeća Čistoća, kao i Aldin Ibrahimović ispred Zelenila i Ljuan Rizvanaj ispred Tržnica i pijaca”, dodaje se u saopštenju.

Gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković, kazao je da se kroz ovu manifestaciju odaje priznanje ljudima i kompanijama koji su se istakli u turističkoj promociji grada.

“Uprkos brojnim izazovima, godinu ćemo u turizmu pamtiti po uspjesima. Postoji samo jedan grad i jedna turistička organizacija koja je ostvarila najbolje rezultate, a to je Podgorica i podgorička Turistička organizacija. Vjerujem da će i budućnosti biti tako”, rekao je Vuković.

Direktorica Turističke organizacije Podgorica, Irena Rogošić, podsjetila je da već 39 godina nagrađuju nabolje u turizmu i ugostiteljstvu.

“Svake godine je težak izbor, ali ipak smo uspjeli da odaberemo one koje su se izdvojili po rezultatima”, navela je Rogošić.

Ona je dodala da je godina bila uspješna i da su prihodi od boravišne takse 27 odsto veći, a bilo je i 11 odsto više noćenja.

