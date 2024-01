URA: Spajićeva Vlada se već zadužila više nego 43. vlada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada premijera Milojka Spajića se već zadužila 159 miliona EUR, a nije prošlo ni 100 dana, poručili su iz Građanskog pokreta URA.

“To je mnogo više nego 43. vlada Dritana Abazovića u čitavom svom mandatu”, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

Posljednje zaduženje 44. Vlade od 109 miliona EUR, kako tvrde iz URA, staviljeno je pod oznakom tajnosti.

“Pitamo Spajića, šta kriju od građana Crne Gore?”, pitali su iz URA.

Iz Građanskog pokreta URA su podsjetili da su na ovako pogubnu politiku Spajića bez ikakvog koncepta upozoravali i ranije.

“Nažalost, očekujemo da će Spajić nastaviti da zadužuje Crnu Goru i da će taj iznos ići na više od milijardu EUR, samo kako bi realizovao svoje populističke partijske ciljeve na ušrtb stabilnosti crnogorske ekonomije i nacionalnih interesa”, zaključili su iz URA.

