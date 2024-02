URA: Preko fonda cijena gradnje stana jednaka prodajnoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA predložio je formiranje fonda Stan za sve, uzimajući u obzir drastičan rast cijena nekretnina i saosjećajući se sa preko 40 hiljada porodica u Crnoj Gori, koje u takvim uslovima nemaju mogućnost da riješe stambeno pitanje.

Oni su kazali da bi se osnivanjem fonda Stan za sve građanima omogućilo da po duplo povoljnijim uslovima od tržišnih dođu do svog krova nad glavom.

Iz Građanskog pokreta URA su objasnili da bi taj projekat funkcionisao tako što bi nakon osnivanja fonda, država početni kapital od 20 miliona EUR usmjerila na izgradnju stanova na državnom ili opštinskom zemljištu po principu „projektuj i izgradi“.

Nakon izgradnje, kako su dodali, država bi odmah sve isplatila izvođaču radova, a zatim stanove prodala građanima po cijeni koštanja gradnje od oko 900 EUR po kvadratnom metru.

“Troškovi komunalnog opremanja zemljišta ne bi bili uključeni u cijenu, jer će opštine u saradnji sa državom oslooboditi građevinsko zemljište od komunalija i samim tim pomoći da cijena kvadrata bude ovako niska”, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

Oni su kazali da država ne bi zarađivala od prodaje stanova, jer bi prodajna cijena bila jednaka cijeni građenja.

„Iz tog razloga cijena stanova bi mogla da varira u zavisnosti od više faktora. U slučaju pojeftinjenja gradnje, cijena bi svakako bila niža. Tako bi država nakon prodaje stanova vratila nazad u fond uložena sredstva koja bi dalje ulagala u izgradnju novih stambenih jedinica. Na taj način država bi u svakom trenutku raspolagala sa tih početnih 20 miliona EUR“, naveli su iz Građanskog pokreta URA.

