URA: Potvrđena još jedna Spajićeva prevara građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program ekonomskih reformi (PER) do 2026. godine, koji je Vlada na predlog Ministarstva finansija usvojila na prethodnoj sjednici, potvrđuje da je premijer Milojko Spajić još jednom prevario građane, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

Iz te partije su kazali da se građani svakodnevno uvjeravaju da od svih silnih predizbornih obećanja zbog kojih je Spajić dobio podršku građana nema ništa.

Kako su kazali iz URA-e, sljedeće godine neće doći do realnog rasta zarade, jer će prema prognozama inflacija rasti pet odsto, isto kao i prosječna zarada.

Oni su podsjetili da je Spajić u predizbornoj kampanji građanima obećao da će za godinu od preuzimanja vlasti prosječna zarada biti hiljadu EUR, a minimalna 700 EUR.

“Pohvaljujemo odgovoran odnos ministra finansija Novice Vukovića koji je još jednom razotkrio lažna obećanja i propagandu Milojka Spajića, potvrđujući da je Spajić po ko zna koji put prevario građane i cjelokupnu crnogorsku javnost”, navodi se u saopštenju.

