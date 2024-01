URA podržala Sindikat lučkih i transportnih radnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik i potpredsjednik Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar, pružio je podršku inicijativi za povoljnije uslove za odlazak u penziju Sindikata lučkih i transportnih radnika.

On se u Skupštini sastao sa predsjednikom Sindikata Vladimirom Obradovićem i članom izvršnog odbora Nedžadom Pinčićem.

“Predstavnici Sindikata upoznali su Konatara sa opisom poslova lučko-transportnih radnika, kao i specifičnim i teškim uslovima za rad, uz konstantnu opasnost od povreda i ugrožavanja života”, navodi se u saopštenju.

Konatar je pružio podršku u ime poslanika Građanskog pokreta URA, kako bi se izmjenama zakona omogućili povoljniji uslovi za odlazak u penziju lučkih i transportnih radnika.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu nastavi komunikacija između Sindikata i poslaničkog kluba URA, kako bi se zajedničkim aktivnostima i izmjenama zakona obezbijedili povoljniji uslovi za rad i odlazak u penziju lučkih i transportnih radnika u Crnoj Gori.

