Uprava EPCG tvrdi da isplata 13. plate nema veze s izborima

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Zaposlenima u Elektroprivredi (EPCG) u junu će biti isplaćena takozvana 13. plata, koja, kako tvrde u upravi kompanije, nema veze sa izborima zakazanim za nedjelju, saopštili su iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Oni su objasnili da je odluku o tome donio Odbor direktora na sjednici krajem maja, a zbog ostvarenog poslovnog rezultata kompanije. Iz uprave EPCG, kako je navedeno, tvrde da odluka nema veze sa izborima, ali su odbili da otkriju koliko će sredstava biti podijeljeno zaposlenima.

U dokumentu odluke, do koje je došao MANS, navodi se da je inicijativa potekla od Sindikalne organizacije zaposlenih EPCG, te da pravo na bonus imaju svi koji su radni odnos zasnovali do kraja 2021. godine. Onima koji su radni odnos zasnovali tokom prošle godine biće isplaćen iznos srazmjeran broju dana provedenih u radnom odnosu.

„Dodatan novac neće dobiti samo trenutno zaposleni, već i oni koji su tokom ove i prošle godine bili angažovani posredstvom takozvanih agencija za privremeno ustupanje zaposlenih, navodi su u odluci koju je potpisao predsjednik Odbora direktora Milutin Đukanović“, rekli su iz MANS-a.

Iz uprave EPCG su MANS-u kazali da odluka da se isplati takozvana 13. plata u mjesecu u kome se održavaju parlamentarni izbori, nema nikakve veze sa dnevnom politikom.

„EPCG i njeni zaposleni ne mogu biti odgovorni zbog toga što se, svako malo, održavaju izbori niti zbog takvih situacija mogu zamrzavati rješavanje pitanja od interesa za kompaniju“, rekli su iz uprave i dodali da poštuju sve zakonske obaveze.

U EPCG tvrde da je povod za isplatu bonusa odličan poslovni rezultat u prošloj godini koji je utvrđen revidovanim finansijskim izvještajem.

Iz MANS-a su naveli da navedene finansijske izvještaje tek treba da razmatra Skupština akcionara koja je zakazana za kraj juna, pa nije jasno kako se Odbor direktora u odluci poziva na dokumenta koja još nijesu usvojena.

„Iako se poziva na odlične rezultate u poslovanju tokom prošle godine, zanimljivo je da je neto dobit tada bila čak deset puta manja nego 2021. godine“, rekli su iz MANS-a.

Oni su saopštili da je prema podacima iz posljedjeg finansijskog izvještaja, EPCG zapošljavala 1,11 hiljadu osoba. Iz uprave EPCG su odbili da saopšte koliko će novca biti potrošeno za isplatu takozvane 13. plate u mjesecu kada se održavaju parlamentarni izbori.

Iz MANS-a su objasnili da Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ne obavezuje kompanije u državnom vlasništvu da javnost obaviještavaju o novom zapošljvanju tokom predizborne kampanje.

„Radi se o očiglednoj „rupi“ u zakonu koju veliki broj kompanija koristi kako bi sakrio da se predizborno zapošljavanje i dalje koristi kao mehanizam za uticaj na birače. Ovo je posebno problematično u situaciji gdje su kompanije u državnom vlasništvu i nakon smjene prethodnog režima, nastavile da se koriste kao plijen političkih partija“, kazali su iz MANS-a.

MANS je u prethodnom periodu, koristeći Zakon o slobodnom prisutpu infomacijama, tražio podatke o ugovorima o zapošljavanju koje je EPCG zaključivao, ali je kompanija ignorisala svaki zahtjev, čak i nakon odluka Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama kojima im se nalaže da dostave tražene informacije.

„EPCG je jedna od državnih kompanija čije projekte nerijetko možemo vidjeti kao sastavni dio predizbornih kampanja političkih partija čiji funkcioneri zauzimaju rukovodeće pozicije. Taj trend je naročito bio izražen tokom prethodnih predsjedničkih izbora, a nastavio se i u kampanji za parlamentarne, gdje se projekti EPCG i rezultati koje ostvaruje pripisuju isključivo menadžmentu, sa posebnom napomenom iz koje političke partije potiče takav rukovodeći kadar“, saopšteno je iz MANS-a.

Oni su poručili da je takav odnos prema državnim resursima bio karakterističan za partije prethodne vlasti, ali primjeri iz izbornih procesa nakon 2020. godine pokazuju da je mehanizme zloupotrebe uspješno preuzela nova vlast, a nekadašnja opozicija.

