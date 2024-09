Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCTS), koji ima za cilj brži i lakši tranzit robe u ovom trenutku pušten je u pet carinskih ispostava, saopštenno je iz Uprave carina.

Radi se o CI Vraćenovići, CI Danilovgrad, CI Nikšić, CI Debeli Brijeg i CI Ilino Brdo, a u narednom periodu će biti operabilan i na ostalim ispostavama.

“Ovaj sistem pruža mnoge povoljnosti i olakšice u dijelu elektronske povezanosti sa državama članicama Konvencije, od efikasnijeg, jeftinijeg, sigurnijeg i jednostavnijeg kretanja roba bez papirnih dokumenata do ubrzanja prometa na granici, što olakšava omogućavanje nadzora nad kretanjem pošiljke i brže okončanje postupka tranzita do smanjenja carinskih barijera”, navodi se u saopštenju.

Primjena NCTS-a, između ostalog, omogućiće smanjenje troškova prevoza robe u spoljnotrgovinskoj razmjeni.

“Cilj NCTS-a jeste da pruži podršku procеsu modernizacije javne uprave primjenom zajedničkog tranzitnog postupka, uz istovremeno uvođenje moderne arhitekture i tehnologije u carinѕki informacioni siѕtem, čime se ispunjavaju uslovi za pristupanje Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Кonvenciji o pojednostavljenju formalnoѕti u trgovini robom, što je jedno od završnih mjerila РР 29 – Сarinѕke unije”, rekli su iz Uprave carina.

Zainteresovani detaljnije informacije mogu pronaći na linku: https://ecarina.me/ncts

