Upozorenja Targeta i Microna pritisnula indekse

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi izgubili dobitke od prethodnog dana jer su upozorenja trgovačkog lanca Targeta i proizvođača čipova Microna zabrinula ulagače.

Dow Jones oslabio je 0,12 odsto, na 33.553 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,83 odsto, na 3.958 poena, a Nasdaq indeks 1,54 odsto, na 11.183 boda, prenosi Hina.

Nakon snažnog skoka krajem prošle sedmice, od početka ove sedmice indeksi znatno osciliraju, pa jedan dan porastu, da bi već drugi dan izgubili te dobitke.

Jer, oslabio je zamah tržišta, podstaknut slabljenjem inflacionih pritisaka i nadom u usporavanje tempa povećanja kamata Feda, pa se posljednjih dana trguje oprezno.

Na to ukazuje manji obim trgovanja. U utorak je, na primjer, na američkim berzama vlasnika zamijenilo 10,5 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obim u posljednjih 20 dana iznosio 12,2 milijarde.

Među najvećim gubitnicima je bio trgovački sektor s prosječnim padom od 1,5 odsto.

Pritom je cijena dionice Targeta pala više od 13 odsto jer je taj trgovački lanac neugodno iznenadio ulagače padom zarade u trećem tromjesečju otprilike 50 odsto i najavom slabljenja prodaje u tekućem prazničnom kvartalu.

Upozorenje Targeta pritisnulo je cijene dionica drugih trgovačkih lanaca, kao što su Macy’s, Best Buy i Foot Locker.

Znatno je pao i tehnološki sektor, najviše cijene dionica proizvođača čipova, jer je Micron Technology izvjestio da će smanjiti proizvodnju memorijskih čipova i investicije.

Cijena dionice Microna potonula je gotovo sedam odsto.

„Upozorenje Targeta otvorilo je pitanje o budućim prihodima trgovačkih lanaca i potrošnji građana. A vijest iz Microna sigurno je navela neke ulagače da povuku dio zarade s tržišta jer se čini da temelji u tehnološkom sektoru i dalje nisu sjajni”, kazao je direktor u firmi Horizon Investment Services, Chuck Carlson.

Podršku tržištu pružilo je popuštanje geopolitičkih napetosti u vezi eksplozije u Przewodowu, selu u istočnoj Poljskoj blizu granice s Ukrajinom, u kojoj je u utorak poginulo dvoje ljudi.

Projektil koji je pogodio Poljsku vjerovatno je bio zalutali projektil koji je ispalila ukrajinska protivzračna odbrana, a ne ruski napad, poručili su iz Poljske i NATO-a.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,25 odsto, na 7.351 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo jedan odsto, na 14.234 boda, a pariski CAC 0,52 odsto, na 6.607 bodova.

