Uplovila tri broda sa tri hiljade putnika

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Luka Kotor primila je danas tri broda sa ukupno oko tri hiljade putnika i 1,14 hiljada članova posade.

“Kruzer Enchantment of the Seas uplovio je jutros u sedam sati iz luke Krf”, naveli su iz Luke Kotor.

Na njemu je 2,65 hiljada putnika i 874 člana posade, a na sidrištu broj jedan će biti do 18 sati, kada isplovljava za Ravenu, prenosi Radio Kotor.

Le Jacque Cartier je uplovio u osam sati i 45 minuta iz Splita sa 148 putnika i 118 članova posade. Na sidrištu broj dva biće do 20 sati, kada isplovljava za Dubrovnik.

U kotorsku luku uplovio je i 142 metra dug brod Le Lyrial, sa 197 putnika i 144 člana posade, koji će na vezu biti do 20 sati.

