Uplovila dva broda sa oko dvije hiljade putnika

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Luka Kotor primila je danas dva broda sa ukupno 2,13 hiljada putnika i 1,22 hiljade članova posade.

Viking Sky, prema najavi iz Luke Kotor, uplovio je u zaliv u osam sati iz luke Krf, a isplovljava u 22 sata za Dubrovnik, prenosi Radio Kotor.

Na njemu je 925 putnika i 459 članova posade.

U osam sati i 30 minuta iz luke Split uplovio je 141 metar dug Oceania Vista sa 1,2 hiljada putnika i 765 članova posade.

Na sidrištu jedan biće do 18 sati, kada isplovljava za Pirej.

