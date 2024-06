Uplaćuje se pet miliona EUR za deblokadu računa Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas, na telefonskoj sjednici, usvojila Informaciju kojom se Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) zadužuje da Institutu „Simo Milošević” uplati iznos od pet miliona EUR.

“Ta odluka je u skladu sa dogovorom koji je postignut između Vlade i manjinskog akcionara Vile Oliva, a koji se tiče deblokade računa Instituta”, objasnili su iz Vlade.

Vlada je, kako je najavio i premijer Milojko Spajić, proaktivno reagovala i već obezbijedila obećana sredstva, koja će biti uplaćena na račun Instituta u najkraćem roku.

“Nakon formalizacije dogovora sa Vile Olive, potrebno je da, shodno dogovoru, manjinski akcionar uplati iznos od pet miliona EUR po osnovu beskamatne pozajmice, čime će račun Instituta biti deblokiran”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su podsjetili da je, nakon deblokade računa, sljedeći korak izrada Plana restruktuiranja u što kraćem roku, a ne dužem od šest mjeseci, čime će se normalizovati poslovanje Instituta trenutno opterećeno značajnim dugovima.

“Strateškim pristupom rješenju dugogodišnjeg problema obezbijediće se i sigurnost za zaposlene, povjerioce i sve goste koji će dolaziti u ovu banju svjetskog renomea”, zaključuje se u saopštenju.

