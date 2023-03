Uplaćena prva tranša iz energetskog paketa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori su uplaćena sredstva opredijeljena za prvu tranšu isplate iz energetskog paketa Evropske komisije (EK), saopšteno je agenciji Mina-business iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Riječ je o sredstvima od 27 miliona EUR.

U Podgorici je 8. marta ozvaničen početak sprovođenja Paketa energetske podrške Evropske unije (EU) Crnoj Gori, vrijedan ukupno 30 miliona EUR, sa ciljem da pomogne zemlji u prelasku na zelenu energiju, ali i da podrži ugrožene kategorije stanovništva da se izbore sa uvećanim troškovima života izazvanim ratom protiv Ukrajine.

Na raspolaganju Crnoj Gori stavljena je prva tranša od 27 miliona za pomoć za više od 45 hiljada crnogorskih građana.

Tada je saopšteno da se uplata druge tranše, u iznosu od tri miliona EUR, očekuje početkom naredne godine.

Kroz ovaj paket, pomoć od 150 EUR dobiće 40,55 hiljada korisnika najniže penzije, 219 korisnika privremene nadoknade Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i 454 korisnika novčane nadoknade materijalnog obezbjeđenja boraca.

Takođe, 6,35 hiljada porodica, koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dobiće po 350 EUR.

Za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima i sektoru privrede opredijeljeno je 13 miliona EUR, a predviđena je i podrška malim i srednjim preduzećima u dijelu energetske efikasnosti.

