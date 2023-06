Upitnik za istraživanje potreba izvoznika i kompanija koje se pripremaju za izvoz

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma namjerava da u narednim godinama na najbolji način odgovori na potrebe izvoznika i budućih izvoznika putem programa finansijske i nefinansijske podrške, saopštili su njegovi predstavnici.

U cilju dobijanja što većeg uvida u te potrebe, Ministarstvo je, u saradnji sa Privrednom komorom (PKCG), sprovelo anketu.

Iz tog resora su zahvalili svim preduzećima koja su do sada odgovorila na anketu i pozvali i ostala da je do petka popune putem linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYoza8WABZtGaIAKPwXOgrrRzDYIzYX6XfYEbvEWrjiqww-g/viewform

Anketa se sprovodi uz podršku projekta Establishment of a Single Access Point (SAP) for SMEs in Montenegro: Assignment 1 – Institutional capacity building, koji je finansiran od Evropske unije (EU) uz implementacionu podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

