UPCG već 20 godina jedan od stubova socijalnog dijaloga u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG), prema riječima njenih predstavnika, već 20 godina predstavlja jedan od stubova socijalnog dijaloga u Crnoj Gori.

“UPCG je u tom periodu uspjela da izgradi snažnu i cijenjenu organizaciju, koja je kvalitetom promocije i obezbjeđivanja usluga uspješno doprinijela njegovanju povoljnog poslovnog okruženja”, saopšteno je na svečanom događaju povodom obilježavanja 20 godina postojanja i rada UPCG, koji je ta poslodavačka asocijacija organizovala u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR).

U okviru događaja, upriličena je ceremonija dodjele godišnjih nagrada UPCG za društveno odgovorno poslovanje (DOP), kao i ceremonija proglašenja laureatkinja UPCG nagrada za naj menadžerke za ovu godinu.

Takođe, dodijeljena su i posebna priznanja UPCG onima koji su se izdvojili svojim radom, poslovnim politikama, načinom upravljanja i ostvarenim rezultatima.

Predsjednik UPCG, Predrag Mitrović, ocijenio je da bi se Crna Gora pridružila evropskoj porodici, mora imati stabilan i podsticajan biznis ambijent, održiva i konkurentna preduzeća i kvalifikovanu radnu snaga.

„Bez socijalnog dijaloga, odnosno društvenog dogovora, to nije moguće ostvariti. UPCG će ostati posvećena ispunjenu ciljeva Agende Ujedinjenih nacija (UN) za održivi razvoj 2030, a posebno ispunjenju cilja osam koji se odnosi na dostojanstveni rad i privredni razvoj“, poručio je Mitrović.

On je podsjetio na dio dostignuća koje je UPCG ostvarila u prethodnih 20 godina.

Mitrović je u tom dijelu naveo da je Unija 2012. godine kreirala pozicioni dokument Pet ubica biznisa, koji predstavlja njihovu Bibliju, polaznu i referentnu tačku za sve strateške politike i programe djelovanja UPCG.

„Iako je sadržaj ovog dokumenta i dalje aktuelan, uskoro ćemo objaviti novo izdanje i time pružiti dodatan doprinos borbi protiv akutnih problema privrede“, istakao je Mitrović.

On je ukazao i na izvještaje UPCG o ključnim biznis barijerama u Crnoj Gori – regulatornom okviru, sivoj ekonomiji, otežanom pristupu finansijama, korupciji, neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama privrede.

„Takođe, podsjetiću na naše izvještaje koji govore o razvoju ženskog preduzetništva i liderstva. Dva strateška dokumenta o parafiskalitetima na nacionalnom i lokalnom nivou, koje posebno izdvajam, bila su najjači argument da Vlada prihvati inicijativu Unije i formira Registar nameta“, naveo je Mitrović.

Predstavnica MOR-a, Nina Krgović, kazala je da je UPCG pouzdan partner organizaciji koju predstavlja otkad postoji.

„Tokom prethodnih godina, sarađivali smo na velikom broju aktivnosti – od izrade analiza, pozicionih dokumenata, istraživanja, pa do direktne podrške biznisima. Moram istaći i možda najvažnije – saradnju tokom inoviranja cijelog seta zakona iz oblasti radnog zakonodavstva, kroz rad u tripartitnim radnim grupama, koje je MOR ekspertski podržavao“, navela je Krgović.

Prema njenim riječima, tokom svih godina rada sa Unijom, njihov pristup je uvijek bio profesionalan, konstruktivan, fokusiran na pronalaženje rješenja.

„Predstavnici, i posebno Sekretarijat Unije, pružili su i dalje pružaju nemjerljiv doprinos radu za sve zajedničke aktivnosti“, ocijenila je Krgović.

Nagrade UPCG za DOP dodijeljene su malim, srednjim i velikim preduzećima, u oblastima brige za zaposlene, za životnu sredinu i za zajednicu.

Za najdosljedniju primjenu politika DOP-a u svom poslovanju, nagrađena je kompanija Cerovo, kojoj je UPCG dodijelila glavnu nagradu za ovu godinu.

U oblasti briga za zaposlene za ovu godinu, nagradu u kategoriji veliko preduzeće dobila je Erste banka.

Izvršnom direktoru Inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis, Đorđiju Maloviću, uručena je nagrada u oblasti brige za zajednicu, u kategoriji mala preduzeća.

U kategoriji srednja preduzeća, nagrade su pripale kompanijama Kalamper i Sava osiguranje.

U kategoriji velika preduzeća, nagrade su pripale kompanijama One Crna Gora i Crnogorski elektrodistributivni centar (CEDIS).

U oblasti brige za životnu sredinu, nagradu je dobilo malo preduzeće Nest Coworking.

UPCG je dodijelila deset ravnopravnih nagrada uspješnim poslovnim ženama u Crnoj Gori, i to u okviru četiri kategorije – privreda, javni sektor, civilni sektor i mediji.

U kategoriji privreda, ravnopravne dobitnice nagrada naj menadžerke u Crnoj Gori su izvršna direktorica Mtel-a, Tatjana Mandić, izvršna direktorica Nelt grupe za tržišta Crne Gore i Albanije, Ljilja Pižurica i izvršna direktorica Barske uljare, Marija Markoč.

U kategoriji javni sektor, ravnopravne dobitnice nagrada naj menadžerke u Crnoj Gori su zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Snežana Mijušković i načelnica Direkcije za strateško planiranje u javnoj upravi i praćenje implementacije strateških dokumenata u Ministarstvu javne uprave, Ružica Mišković.

U kategoriji civilni sektor, ravnopravne dobitnice nagrada naj menadžerke u Crnoj Gori su generalna sekretarka Instituta sertifikovanih računovođa, Anastasija Boljević, projektna menadžerka NVO Ars-Industria, Vanja Vukčević i predsjednica osnivačke Skupštine NVU Nacionalni osmijeh Crne Gore, Snežana Ivanović.

U kategoriji mediji, ravnopravne dobitnice nagrada naj menadžerke u Crnoj Gori su urednica ekonomske redakcije ND Vijesti, Marija Mirjačić i izvršna direktorica i osnivačica portala Volim Podgoricu, Vesna Radojević.

Osim tradicionalnih, godišnjih nagrada UPCG, na svečanoj ceremoji dodijeljeno je i nekoliko posebnih priznanja.

Dobitnici tih priznanja su ICT Cortex, Terna Crna Gora i Investiciono razvojni fond Crne Gore (IRF).

Konačno, posebno priznanje uručeno je generalnoj sekretarki UPCG, Suzani Radulović, za ukupan doprinos razvoju i pozicioniranju Unije.

