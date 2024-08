UPCG ne podržava odluku o ograničavanju marži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG), prema riječima njenih predstavnika, ne podržava odluku Vlade o ograničavanju marži donijetu, kako su naveli, bez prethodno obavljenih konsultacija.

Rješenja su, kako tvrde u UPCG, morala biti razmatrana sa socijalnim partnerima i dogovorena primjenom instituta socijalnog dijaloga, koji je ovoga puta izostao.

“UPCG je o Odluci o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda, upoznata isključivo putem medija, odnosno od resornog ministarstva do danas na našu adresu nije stigao ni poziv za sastanak, niti usmena/pisana informacija, ili zvaničan mejl, u kojem Uniju i njeno članstvo obavještavaju o planiranom donošenju navedene odluke”, navodi se u saopštenju.

Osim izbjegavanja socijalnog dijaloga, pokazano je i odsustvo senzibiliteta za analitički pristup i diskusiju, kroz koju bi UPCG i resorno ministarstvo, kao socijalni partneri, razmotrili dostupne podatke i stavove privrede, te po tom osnovu dogovorili model koji ne bi dozvolio da negativni efekti planiranih mjera nadmaše (u potpunosti ili djelimično), one pozitivne – makar po građane.

“Jednostranim odlukama, resorni ministar, koji je ujedno i član Socijalnog savjeta, krši osnovne principe socijalnog dijaloga i iz ugla Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropske unije (EU), čijem članstvu CG teži, a koji podrazumijevaju učešće privrede u donošenju odluka koje se na nju odnose ili se direktno na nju adresiraju”, poručili su iz UPCG.

Zato, kako su naveli, ne čudi bojazan privrednika da se ovakvim postupanjem ruše osnovni tržišni postulati, ekonomska teorija i praksa i, naročito zabrinjavajuće, zanemaruju obaveze koje privrednici podmiruju iz marže.

“UPCG se u brojnim složenim situacijama, kao i nedavno oko uvećanja minimalne zarade, pokazala kao odgovoran socijalni partner. Zato i pozivamo resornog ministra i Vladu da rješenja za probleme i izazove traže kroz konsultacije i kompromise sa širim krugom društvenih činilaca, a naročito sa onima na koje će njene odluke imati najviše negativnog uticaja”, zaključili su iz UPCG.

