UPC donijela 1,65 hiljada rješenja za reprogram duga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) je donijela skoro 1,65 hiljada rješenja o reprogramu poreskog duga čija je ukupna vrijednost 44,39 miliona EUR.

U ovoj sumi osnovni dug čini 38,71 milion, a kamata 5,67 miliona. Te podatke koji su sa presjekom na 14. avgust Vijesti su dobile od UPC.

Prema podacima UPC sa presjekom na 2. avgust podnijeto je ukupno 4,31 hiljada zahtjeva za reprogram.

”Po podnesenim zahtjevima ukupno potraživanje iznosi 128,73 miliona EUR, od čega je iznos osnovnog duga 115,26 miliona, a iznos kamate 13,47 milona”, naveli su iz UPC.

Rok za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog duga istekao je 30. juna, a na osnovu posebno donesenog zakona definisano je da UPC donosi rješenje o reprogramu u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva, što znači da bi do kraja mjeseca Uprava trebalo da odluči o preostalim zahtjevima.

”Nadležne organizacione jedinice intenzivno rade da u zakonu predviđenom roku po podnešenim zahtjevima donesu rješenja o reprogramu poreskog potraživanja”, kazali su iz UPC.

Ministarstvo finansija je objavilo 19. aprila javni poziv za prijave za reprogram poreskog duga na osnovu posebnog zakona koji je dio paketa pratećih zakona u okviru projekta Evropa sad, a usvojen je u parlamentu krajem prošle godine. Njegov je cilj da se stimulišu poreski dužnici da uplate poreske obaveze. Dug mogu reprogramirati firme i građani.

Obveznici koji uđu u reprogram moraće da plate deset odsto duga jednokratno, a ostatak u 60 mjesečnih rata i otpisaće im se prispjela kamata na dug.

Iz UPC su kazali da se među prijavljenima nalazi 67 obveznika sa crne liste poreskih dužnika, a njihova potraživanja iznose 73,75 miliona, od čega je iznos osnovnog duga 65 miliona EUR, a ostalo je iznos kamate.

U Ministarstvu finansija je procijenjeno da će primjenom ovog zakona najveći broj obveznika prihvatiti uslove iz ovog zakona i reprogramirati dug tako da će minimalni finansijski benefit po budžet biti na godišnjem nivou 15 miliona, a za pet godina 75 miliona EUR.

Ovim zakonom je predviđeno da se kroz reprogram može platiti porez na dobit, na dohodak fizičkih lica, porez na dodatu vrijednost (PDV), doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za obavezno zdravstveno osiguranje, za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, doprinosi Fondu rada, koncesione naknade, porez na promet nepokretnosti i porez na kafu.

Ranije podaci koje je UPC dostavila Vijestima pokazuju da u struktura duga ukupnog potraživanja reprograma najviše duga po osnovu doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, više od 35 miliona, slijedi PDV sa 25,22 miliona, porez na dohodak fizičkih lica 18,16 miliona, porez na dobit 15,8 miliona.

Iz UPC su naveli da je ukupni procijenjeni poreski dug sa presjekom na kraju maja bio 607,81 milion.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS