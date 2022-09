Uniprom će sačekati rezultat kontrole UPC

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uniprom će sačekati rezultat i ishod kontrole koju je Uprava prihoda i carina (UPC) najavila za ponedjeljak, što je uslov za povrat poreza na dodatu vrijednost (PDV), saopštio je vlasnik kompanije, Veselin Pejović.

Iz Uniproma je saopšteno da je direktor UPC Rade Milošević naložio da se obavi kontrola Uniproma u posljednje tri godine iako se ona obavlja svakog mjeseca, što je i uslov za povraćaj PDV-a.

“Ako se pokaže da je Uniprom u bilo čemu postupao nezakonito, ja kao vlasnik, jedini koji odlučuje pod takvom hipotekom, ne mogu biti cijenjen i poštovan kao poslodavac a preko leđa zaposlenih ne želim da ostvarujem profit što će značiti da se Kombinat aluminijuma (KAP) odnosno primarna proizvodnja zatvara”, naveo je Pejović u saopštenju.

On je dodao da, ukoliko se pokaže da je Uniprom radio u skladu sa zakonom, takođe očekuje da Milošević neće dalje moći da bude pretpostavljeni zaposlenima u UPC, niti da direktor poput njega može opstati na čelu tog organa.

“I pored toga što je naložio članovima koji će da rade kontrolu da se ne vraćaju u kancelarije dok „nešto ne nađu“, ipak ćemo sačekati rezultat ove misije, a misija je samo jedna – napraviti pritisak na privrednike. Do tada, jedno je sigurno, jedan od nas dvojice ne govori istinu, a ubrzo će javnost znati ko je vlasnik istine”, dodao je Pejović.

Kompanija Uniprom prethodno je najavila da će 300 radnika KAP-a ostati bez posla, jer im UPC već tri mjeseca ne vraća 7,8 miliona EUR poreza na dodatu vrijednost (PDV), zbog čega ne mogu da isplate zarade i održe minimalnu proizvodnju.

Iz Uniproma su kazali da je dio sredstava uplaćen, ali ne i kompletan iznos.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS