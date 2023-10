Unaprijediti politike usmjerene ka održivosti lokalnih samouprava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, ukazao je na neophodnost balansiranja između prepoznatih potreba za prenosom ovlašćenja i nadležnosti na lokalni nivo, i nezavisnog i održivog finansiranja opština sa druge strane, imajući u vidu važnost decentralizacije vlasti u svakom sistemu.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, naveo da će zbog toga preporuke Savjeta Evrope biti veoma korisne u daljem sagledavanju modela za unapređenje politika usmjerenih ka održivosti lokalnih samouprava.

Damjanović se sastao danas sa delegacijom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope koju čine izvjestioci za lokalnu demokratiju i članovi Nadzornog odbora Kongresa za Tursku i Njemačku, Čemal Bas i Soren Šumaher, ko-sekretarka Komiteta za praćenje Svitlana Pereverte, kao i član Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi iz Njemačke, Jens Voelk.

Riječ je o redovnoj monitoring posjeti članova Kongresa koji u Crnoj Gori borave sa ciljem prikupljanja podataka i praćenja primjene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u našoj zemlji kao članici Savjeta Evrope, a koja će rezultirati izvještajem i preporukama o nastavku implementacije najvećih evropskih standarda u ovoj oblasti.

Damjanović je sagovornicima prezentovao legislativni okvir kojim je uređeno funkcionisanje lokalnih samouprava u našoj zemlji, strukturu finansiranja, kao i aktuelne oblike saradnje između države, odnosno centralne vlasti, i pojedinačnih opština, uz naznaku da su od posljednjeg izvještanja misije, od 2015. godine, u Crnoj Gori formirane dodatne četiri opštine.

Na ekspertskom nivou, sagovornici su razmijenili informacije o svim ključnim parametrima koji karakterišu sistem funkcionisanja lokalnih samouprava u Crnoj Gori, kako bi analiza koja predstoji bila što objektivnija i sveobuhvatna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS