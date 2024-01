Unaprijediti infrastrukturu i pokrenuti investicije na Cetinju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unapređenje postojeće infrastrukture i pokretanje dinamičnog investicionog ciklusa, uz valorizaciju kulturno-istorijskog nasljeđa i predivne prirode, predstavljaju najvažnije pravce daljeg napretka Cetinja, ocijenio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

On je uputio čestitku povodom Dana osnivanja Prijestonice gradonačelniku Nikoli Đuraškoviću, predsjednici Skupštine Prijestonice Mileni Vujović, odbornicima i svim građanima Cetinja uz najbolje želje za dalji uspješan rad.

“Seljenjem prijestola i dvorca Crnojevića sa Oboda na Cetinje započeta je viševjekovna era zaokruživanja državnog i kulturnog identiteta crnogorskog naroda, koji već 542 godine ponosno ispisuje najslavnije stranice svoje istorije. Vizionarstvo Ivana Crnojevića, na koje se nadovezalo neprolazno djelo svetorodne dinastije Petrović, zapalilo je luču slobode pod kojom su, boreći se za pravo na postojanje, ginuli najbolji sinovi Crne Gore i Cetinja”, naveo je Milatović.

On je dodao da se za pet i po vjekova trajanja, Cetinje oblikovalo kao simbol nesalomivosti i otpora, grandiozne filozofske misli i upečatljivog umjetničkog iskaza.

“U gradu pod Lovćenom stasavali su državnici, mislioci i ratnici, čija zaostavština predstavlja važan dio kulturne i istorijske riznice naše države”, podsjetio je Milatović.

Prema njegovim riječima, vedar i nesalomivi duh Cetinjanki i Cetinjana opstao je i u teškim vremenima ekonomske devastacije Prijestonice, bivajući pouzdan oslonac za kreiranje nove vizije razvoja ovog kraja, čija realizacija će poboljšati kvalitet života cjelokupne lokalne zajednice.

“Kao predsjednik Crne Gore i predsjednik Senata Prijestonice, pružaću snažnu podršku svakoj inicijativi koja će doprinositi prosperitetu Cetinja”, zaključio je Milatović.

