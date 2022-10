Unapređenje saradnje sa FAO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) dogovorili su na sastanku intenziviranje edukativnih i promotivnih aktivnosti, kao i uspostavljanje prioriteta buduće saradnje.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković sa saradnicima, održao je sastanak sa zamjenikom regionalnog predstavnika FAO-a, Nabilom Gangijem.

„Tokom sastanka predstavljeni su planirani ciljevi ove međunarodne organizacije, rezultati postignuti na nivou teritorije Crne Gore, kao i Programski okvir za period od naredne do 2027. godine. Razmotrene su oblasti u kojima Crna Gora može da računa na podršku FAO u narednom periodu”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je potpisan predajni sporazum povodom uspješnog okončanja projekta Unapređenje tehničkih kapaciteta za uspostavljanje FADN sistema u Crnoj Gori 2019-2021.

„FADN sistem omogućava praćenje poslovnih promjena na poljoprivrednim gazdinstvima tokom godine, što poljoprivrednim proizvođačima omogućava da uspješnije rukovode svojim poslovanjem, a kreatorima poljoprivredne politike pruža mogućnost da ocijene efekte sprovedenih mjera“, objasnili su iz Ministarstva.

Joković je izrazio zahvalnost na dosadašnjoj podršci FAO-a, posebno u kontekstu podrške u pravcu zatvaranja pretpristupnih poglavlja i razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori, naglasivši da će Ministarstvo u punoj mjeri i ubuduće nastaviti da podstiče razvoj partnerskih aktivnosti i pruža podršku svim razvojnim projektima.

„U sklopu radne posjete, Gangi je održao i sastanak sa rukovodiocima svih direktorata Ministarstva na kojem je bilo riječi o tekućim projektima koje FAO realizuje u saradnji sa tim Vladinim resorom, uz poseban osvrt na dosadašnje postignute ciljeve“, zaključuje se u saopštenju.

