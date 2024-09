Umjesto ograničavanja marži stvoriti uslove za rast produktivnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Goru umjesto ograničavanja marži treba stvoriti uslove za rast produktivnosti, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Potpredsjednik Privredne komore Nikola Vujović bio je danas i u srijedu na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet u cilju predstavljanja stavova privrede na set predloga zakona kojima su planirane reforme definisane Nacrtom fiskalne strategije Crne Gore 2024-2027.

Vujović je afirmativnim ocijenio snižavanja troškova rada za privrednike.

On je rekao da rast zarada koji je veći od rasta produktivnosti neminovno dovodi do povećanja cijena, odnosno inflacije i da će indirektni efekti ipak dovesti do povećanja budžeta za zarade kod poslodavaca jer će se, po osnovu hijerarhije i sistematizacije radnih mjesta, zarade morati svima procentualno povećati, kako bi se zadržao dobar kadar.

“Predviđenim mjerama utiče se na tržište rada, a privrednici upravo kao glavnu biznis barijeru navode nedostatak radne snage. Ovim mjerama povećaće se i zarade u javnom sektoru, koje su veće nego u privredi, što dovodi do odlivanja kadrova iz privatnog u javni sektor. Paradoksalno, ali je tako i privreda mora da obezbijedi zarade i sebi i javnom sektoru”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je primjena kreiranih politika prije par godina dovela do inflacije, ali se tada krene u stigmatizaciju privrednika.

“Pa se protiv njih Vlada bori ograničavanjem marži, dok analiza koju je uradio tim profesora sa Ekonomskog fakulteta u Podgorici pokazuje da ograničavanje marži ne kreira deflaciju. To je dokazano i u sličnim akcijama u regionu. Analiza je dostupna Vladi, treba da se prouči i razmotre njeni nalazi”, dodaje se u saopštenju.

Iz PKCG su poručili da je ključno razvijati sistem koji će omogućiti veću produktivnost rada, administrativni potezi bez rasta produktivnosti neće dati očekivane rezultate.

“Razlog inflacije u prethodnom periodu Vujović je potkrijepio egzaktnim podacima. Naime, u 2023. rast zarada u trgovini u odnosu na 2021. bio je 30 odsto, u istom periodu rast uvoznih cijena je bio 29,1 odsto a rast produktivnosti svega 4 odsto”, kaže se u saopštenju.

