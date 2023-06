Umjeren sistemski rizik po finansijsku stabilnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sistemski rizik po finansijsku stabilnost se, za sada, može okarakterisati kao umjeren, uz prisustvo određenih ranjivosti koje su dominantno uzrokovane faktorima iz međunarodnog okruženja, ocijenio je Savjet za finansijsku stabilnost.

Te ranjivosti se ogledaju u kontekstu i dalje visoke neizvjesnosti usljed rada u Ukrajini, restiktivne monetarne politike vodećih centralnih banaka i rastućih kamatnih stopa.

Iz Centralne banke (CBCG) je saopšteno da je danas održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao guverner vrhovne monetarne institucije, Radoje Žugić. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta – ministar finansija, Aleksandar Damjanović, predsjednik Komisije za tržište kapitala Željko Drinčić i predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Marko Ivanović.

Na sjednici je razmatran izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u prošloj godini, u kojem je istaknuto da je finansijska stabilnost tokom prethodne godine bila očuvana, dok su rizici po njeno narušavanje bili uglavnom na umjerenom nivou, uprkos brojnim izazovima sa kojima se crnogorska ekonomija susrela.

“Finansijski sektor je pokazao otpornost i ostao stabilan tokom prošle godine i pružao snažnu podršku oporavku ostalih sektora, što je rezultiralo rastom ekonomije od 6,1 odsto, kako pokazuju Monstatovi preliminarni podaci. Bankarski sektor kao dominantan dio finansijskog sistema je stabilan, profitabilan, likvidan i solventan i sa relativno niskim nivoom nekvalitetnih kredita”, navodi se u saopštenju.

U sektoru osiguranja, stabilnost je blago osnažena, dok pokazatelji ukazuju na kontinuirane pozitivne stope rasta ove djelatnosti, iako i dalje uz očiglednu dominaciju obaveznih oblika osiguranja.

Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi bilježi rast u prošloj godini.

“Zaključeno je da se i dalje prisutni rizici moraju pažljivo pratiti i preduzimati mjere na njihovom smanjivanju, kroz snaženje kapaciteta fiskalne politike i adekvatnu podršku strukturnim reformama”, dodaje se u saopštenju.

Savjet je danas razmatrao i Informaciju o finansijskoj stabilnosti za prvi kvartal ove godine, a podaci ukazuju na rast industrijske proizvodnje 9,5 odsto, rast prometa u trgovini na malo 24,7 odsto, kao i rast u broju dolazaka turista 61,9 odsto i broju ostvarenih noćenja 46,3 odsto.

U prvom kvartalu je zabilježeno usporavanje inflacije, pa je njena stopa u aprilu bila jednocifrena i iznosila 8,6 odsto.

„Izvorni prihodi budžeta u prvom kvartalu ove godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, bili su viši 13 odsto u odnosu na planirane, odnosno 31 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Bankarski sektor bilježi godišnji rast likvidne aktive od 23,4 odsto i depozita od 21,2 odsto, kao i godišnji pad učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima od 0,9 procentnih poena.

Kako je ocijenjeno, dobri pokazatelji poslovanja banaka kvalitetna su osnova za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, koja bi trebalo da bude još snažnija.

U sektoru osiguranja je, tokom prva tri mjeseca ove godine, zabilježen rast bruto fakturisanih premija od 13,8 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Na sjednici je razmatrana i radna verzija nacionalne Fintech strategije 2023-2027, koju je pripremila međuresorna radna grupa, uz ekspertsku pomoć konsultantske Fintech firme Vendavi iz Londona i finansijsku podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE), a za čije je usvajanje nadležna Vlada.

Članovi Savjeta su izrazili spremnost da, u okvirima svojih nadležnosti, daju puni doprinos efikasnoj i efektivnoj implementaciji strategije.

Razmatran je napredak rada radne grupe koja priprema Zakon o digitalnoj imovini, koju čine predstavnici CBCG i Komisije za tržište kapitala, uz učešće Ministarstva finansija.

„Ovaj zakon će počivati na transponovanju relevantne EU regulative i predstavljaće kredibilnu osnovu za nadzor i regulaciju aktivnosti povezanih sa digitalnom imovinom, sa posebnim akcentom na kriptovalute“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS