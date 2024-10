Umjeren ekonomski rast i stabilan bankarski sektor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U tekućoj godini se očekuje umjereniji ekonomski rast u odnosu na prošlu, navodi se u makroekonomskom izvještaju Centralne banke (CBCG) za drugi kvartal.

U izvještaju, koji je usvojio Savjet CBCG, navedeno je da podaci za prvih šest mjeseci ukazuju na pozitivne trendove u sektorima saobraćaja, trgovine i građevinarstva, dok je, sa druge strane, zabilježen pad industrijske proizvodnje.

“Pozitivni trendovi su evidentirani na tržištu rada, gdje je došlo do značajnog rasta broja zaposlenih i pada broja nezaposlenih”, saopšteno je iz CBCG.

Podaci o poslovanju banaka za prvih šest mjeseci tekuće godine pokazuju da je bankarski sektor poslovao sigurno i stabilno, uz visoke parametre likvidnosti i solventnosti.

“Koeficijent adekvatnosti kapitala na kraju drugog kvartala iznosio je 19,5 odsto, uz nastavak stabilnog poslovanja banaka”, dodaje se u izvještaju CBCG.

Potrošačke cijene u Crnoj Gori su u prvoj polovini godine bile u prosjeku više 4,8 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, dok su u junu ove godine cijene bile više 4,1 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

“Ovo je konstatovano u Izvještaju o kretanju cijena za drugi kvartal, koji je takođe usvojen na sjednici Savjeta. Modelska procjena inflacije za decembar ove godine prognozira da će se inflacija kretati u intervalu od 2,2 odsto do 5,1 odsto, sa centralnom projekcijom od 3,5 odsto”, navodi se u saopštenju.

Ekspertska procjena CBCG je slična modelskoj i ukazuje da se u ovoj godini može očekivati inflacija u rasponu od dva odsto do četiri odsto, sa centralnom projekcijom od tri odsto.

Savjet je takođe usvojio Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za drugi kvartal. Banke su ocijenile da su u drugom kvartalu tekuće godine ublaženi kreditni uslovi za privredu i stanovništvo, u vidu nižih kamatnih marži za kredite.

“Kreditni uslovi za sektor stanovništva su značajnije ublaženi, na šta je uticala zajednička akcija CBCG i banaka na kreiranju povoljnijih uslova za zaduživanje stanovništva. Takođe, banke su u anketi istakle da je došlo do smanjenja provizija i naknada i produženja ročnosti i grejs perioda, kao i ublažavanja zahtjeva u pogledu kolaterala, vrijednosti hipoteke i učešća i depozita”, rekli su iz CBCG.

U trećem kvartalu banke očekuju dalji pad kamatnih marži.

Na sjednici je donijeto i rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji PrestoPay iz Podgorice.

