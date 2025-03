Ulcinjski odbornici protiv investicije na Velikoj plaži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbornici lokalnog parlamenta u Ulcinju usvojili su danas jednoglasno zaključke kojima se protive velikom projektu na prostoru Velike plaže.

Premijer Milojko Spajić predstaio je u četvrtak odbornicima Skupštine opštine Ulcinj projekat u okviru kog bi Arapska kompanija gradila na prostoru od oko 20 miliona kvadrata.

Kako prenosi Portal RTCG, na posebnoj sjednici Skupštine opštine, odbornici su donijeli zaključke u kojima se navodi da je nedopustivo da se o velikim projektima odlučuje iza leđa lokalne samouprave i mimo znanja lokalnog stanovništva.

Navodi se da će, ukoliko bude nastavljeno sa sličnim aktivnostima na promociji projekta, biti sazvana još jedna sjednica Skupštine sa još konkretnijim zaključcima.

Iz Pokreta Evropa sad (PES) kazali su da ne razumiju da neko nije za ulaganja koja bi donijela ogromne benefite Ulcinjanima.

Predsjednik Demokratske unije Albanaca (DUA) Mehmed Zenka kazao je da razmišljaju strateški drugačije o razvoju Ulcinja.

“Apsolutno sam protiv toga da se kompletna Velika plaža, znači to je 20 miliona kvadrata, da nekome ko će investirati 30 milijardi EUR”, rekao je Zenka.

Arhitektica i ekološkinja Zejnepa Lika istakla je da bi planirani projekat u grad uveo potpuno novi urbani entitet.

“Ovaj plan briše samu suštinu Velike plaže kao javnog prirodnog dobra i ključnog biodiverzitetskog područja prepoznatog na globalnom nivou”, rekla je Lika.

Ona je naglasila da bi Spajić i Vlada trebalo da imaju više senzibiliteta prema veoma vrijednom ekosistemu i njegovom zaleđu uz poštovanje principa održivog razvoja.

“A zabrinjava i to što ovakvim pristupom građani Ulcinja i Crne Gore gube zauvijek pravo pristupa javnom dobru, koje bi jednom kada pređu u privatne ruke moglo biti trajno otuđeno. Tako opasnim idejama trebamo svi stati na put, a pogotovo stručna javnost”, kazala je Lika.

