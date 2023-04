Ulcinj da se pozicionira na mapi turističkih destinacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ulcinj bi, realizacijom planiranih infrastrukturnih i privrednih projekata, trebalo još prepoznatljivije da se pozicionira na mapi prestižnih mediteranskih, turističkih i investicionih destinacija, saopštio je predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović.

On je čestitao Dan Opštine Ulcinj njenom predsjedniku Omeru Barjaktariju, predsjedniku Skupštine Opštine Adrijanu Mavriću, odbornicima i svim građanima Ulcinja uz najbolje želje za dalji uspješan rad.

“Ulcinj, riznica vjekovnog bogatstva različitosti kultura i civilizacija, isklesan je na temeljima neprolaznih vrijednosti multikulturalizma i multikonfesionalnosti. Danas, Ulcinj sa svojim materijalnim i nematerijalnim bogatstvom predstavlja prepoznatljivu i važnu adresu na kojoj se valorizuje kulturno i istorijsko nasljeđe, grad sa kojim se naša savremena Crna Gora s ponosom može predstaviti“, naveo je Đukanović.

Kako je saopšteno iz Služba za informisanje predsjednika, Đukanović je rekao da je Ulcinj, koji je jedinstven po svojim znamenitostima, mudro koristeći ljudske resurse i prirodne potencijale, kao i pogodnosti novog prosperitetnog perioda, do sada pratio ukupan razvoj Crne Gore.

„Nepresušni resursi najjužnije crnogorske opštine, razlog su više za optimizam da će se realizacijom planiranih infrastrukturnih i privrednih projekata, Ulcinj još prepoznatljivije pozicionirati na mapi prestižnih mediteranskih turističkih i investicionih destinacija“, dodao je Đukanović.

On je naveo da je uvjeren da će lokalno rukovodstvo iskoristiti dobra iskustva i doprinijeti daljem ostvarenju ekonomskog i društvenog napretka Ulcinja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS