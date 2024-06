Ulagači na oprezu uoči podatka o zaposlenosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U opreznom trgovanju na Wall Streetu uoči ključnog podatka o zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), S&P 500 i Nasdaq indeks blago su pali s rekordnih nivoa dostignutih dan ranije, dok je Dow Jones ojačao.

Njujorški Dow Jones indeks porastao je 78,84 boda ili 0,2 odsto na 38.886 bodova, dok je S&P 500 indeks oslabio 0,02 odsto na 5.352 boda, a Nasdaq za 0,09 odsto na 17.173 boda, prenosi Hrportfolio

Cijena dionice Nvidije pala je 1,1 odsto, te je ta kompanija za proizvodnju čipova ponovo po tržišnoj kapitalizaciji na trećem mjestu u svijetu, nakon što je nakratko izbila na drugo mjesto, prije Applea.

Investitori su oprezni uoči objave podatka ključnog podatka o broju zaposlenih u američkoj ekonomiji u maju. Podaci o industrijskoj aktivnosti, ADP izvješće o zaposlenosti, kao i podaci o sedmičnoj nezaposlenosti ukazali su da tržište rada slabi, što bi moglo natjerati Fed da u septembru počne da snižava kamatne stope.

Evropska centralna banka u četvrtak je snizila kamatnu stopu za četvrtinu procentnog boda po prvi put od 2019.

Trgovci procjenjuju šanse da Fed u septembru snizi kamatne stope na 68 odsto, a u cijenu imovine uračunavaju rezanje kamatnih stopa u dva navrata do kraja godine.

Na evropskim berzama panevropski STOXX 600 indeks u četvrtak je dostigao rekordnih 524,68 bodova, nakon što je ECB snizio kamatnu stopu. Istovremeno, frankfurtski DAX porastao je 0,41 odsto na 18.652 boda, londonski Ftse za 0,47 odsto na 8.285 bodova, a pariški CAC 0,42 odsto na 8.040 boda.

