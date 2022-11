Ukrajinac u crnogorskim bankama drži 34,5 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je posljednjeg dana septembra bilo 79 milionera, a najbogatiji među njima je Ukrajinac koji u crnogorskim bankama ima 34,5 miliona EUR, saopšteno je iz Centralne banke (CBCG).

Nešto manje novca od Ukrajinca ima državljanin Indije koji je na računima u Crnoj Gori deponovao 34,1 milion. To su trenutno dva najveća depozita građana u domaćim bankama, piše Pobjeda.

Vrhovna monetarna institucija ne saopštava imena vlasnika računa jer ih u tome sprečava član 84 Zakona o bankama, koji te podatke tretira kao poslovnu tajnu.

Od 79 milionera 22 su državljani Crne Gore, dok prednjače stranci kojih je 57. Njih 79 na računima su na kraju septembra ukupno imali 280 miliona EUR.

“To je 12,3 odsto ukupnih depozita stanovništva, koji su na kraju septembra iznosili 2,28 milijardi EUR”, rekli su iz CBCG.

Kada je riječ o strukturi milionerskih depozita, svega četiri deponenta na računima imaju više od deset miliona EUR.

“Njih 71 raspolaže depozitima između jedan do pet miliona EUR, četvoro od pet do deset miliona i četiri deponenta raspolažu depozitima preko deset miliona”, precizirali su iz CBCG.

Prema podacima koje su banke dostavile CBCG 30. septembra, 252 preduzeća imala su depozite veće od milion EUR. Najveći pojedinačni depozit imalo je preduzeće koje je raspolagalo sa 51,3 miliona EUR.

CBCG ne saopštava djelatnost preduzeća sa milionskim depozitima.

Izvjesno je da je broj milionera u Crnoj Gori u porastu, budući da ih je u junu prošle godine bilo 58, što je 21 manje. Najveći pojedinačni depozit građana tada je bio 25,2 miliona EUR i takođe je pripadao strancu. Ni tada, kao ni danas, u Crnoj Gori nije bilo milijardera.

Godinu ranije 63 građanina imala su štedni ulog veći od miliona, a najbogatiji među njima i tada je bio nerezident čiji je konto iznosio 9,7 miliona EUR. Početkom 2019. bilo je 77 milionera, a 64 u 2018. godini.

Depoziti u domaćim bankama već duže vrijeme su na istorijskom maksimumu, a na kraju septembra iznosili su skoro pet milijardi EUR. Od toga je štednja građana bila 2,28 milijardi, a preduzeća 2,64 milijarde EUR.

Za devet mjeseci ove godine ukupni depoziti porasli su 765,1 milion EUR ili 18,21 odsto. Domaći građani su od kraja prošle godine uštedjeli 155,1 milion EUR, dok su stranci povukli dio svog novca, pa su njihovi depoziti pali za 30,7 miliona ili 4,14 odsto.

U isto vrijeme depoziti preduzeća porasli su za 625 miliona EUR ili za trećinu.

Većina depozita u jednoj od 11 banaka u Crnoj Gori su takozvani depoziti po viđenju, koji se u svakom trenutku mogu povući. Njih je 3,88 milijardi EUR, što je 78,2 odsto ukupnih. Oročeno je 881,2 miliona EUR, dok je na escrow računu 200 miliona.

