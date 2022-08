Ukrajina zainteresovana da prevozi robu preko Luke Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukrajina traži alternativne logističke rute za isporuku širokog spektra proizvoda u i iz Ukrajine i u tom kontekstu, ambasada radi na analizi mogućnosti uspostavljanja dodatnih logističkih ruta, posebno u Crnoj Gori, saopštili su iz ukrajinske ambasade u Podgorici.

Oni su portalu RTCG rekli da je ukrajinska strana zainteresovana da obavi dodatne konsultacije sa Lukom Bar u vezi sa uspostavljanjem saradnje.

Iz portala RTCG su pitali da li su tačne informacije sa sajta Transportno-logističkog centra ukrajinskih željeznica, da je Crna Gora ponudila prevoz robe preko Luke Bar.

“Informacije koje ste naveli su postavljene na sajtu Transportno-logističkog centra ukrajinskih željeznica. Shodno tome, dodatni komentari se mogu dobiti od pomenutog ukrajinskog kargo prevoznika”, saopštili su iz ukrajinske ambasade u Podgorici, prenosi portal RTCG.

Da Crna Gora nudi Ukrajini da prevozi robu preko Luke Bar, objavio je ukrajinski gmk.centar.

O tome je, kako prenosi gmk.centar, izvijestio Centar za transportnu logistiku Ukrzaliznica.

Ukupan kapacitet luke dostiže pet miliona tona godišnje, a u prosjeku se koristi samo 50 odsto njenog potencijala, prenosi taj portal.

Kako navode, Luka Bar poseduje nekoliko specijalizovanih terminala, posebno za za suve rasute terete, za tečne i generalne terete.

“Crnogorska strana je izrazila zainteresovanost za uspostavljanje saradnje sa Ukrajinom na korišćenju kapaciteta Luke za pretovar i transport robe“, navodi se u dokumentu.

Luka Bar sarađuje sa špediterima iz Srbije, kompanijom Panšped, koja će, kako stoji u dokumentu, pomoći u organizaciji.

“Spremni smo da doprinesemo uspostavljanju logističke rute za transport širokog spektra proizvoda iz Ukrajine do Luke Bar“, napominje predstavnik kompanije.

Pored toga, Panšped ima mogućnost da u slučaju takve potrebe koristi i besplatne vagone srpske željeznice.

Kako je ranije izvijestio GMK centar, u maju je prvih 35 hiljada tona ukrajinske rude prevezeno kroz luku Konstanca u Rumuniji.

Pored toga, krajem maja poljska luka Svinoujšće poslala je prvi dio od 30 hiljada tona ukrajinske rude gvožđa. Ruda je dopremljena u luku željeznicom i poslata kupcu u Alžir. Osim toga, u to vrijeme je na vezovima luke bilo više od 50 hiljada tona ukrajinske rude.

U periodu od januara do juna, ukrajinske rudarske i metalske kompanije smanjile su izvoz rude 24,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine – na 17,01 milion tona.

