Uključiti mlade u aktivnosti pravedne tranzicije u Opštini Pljevlja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uključivanje mladih u kreiranje politika i donošenje odluka, može biti značajan katalizator u smjeru privrednog zaokreta Pljevalja, ocijenili su iz nevladine organizacije (NVO) Eko-tim.

Koordinator programa za osnaživanje mladih u Eko-timu, Andrija Krivokapić, kazao je da mladi svojom energijom, otvorenošću za inovacije i sticanjem novih znanja, mogu biti snažan partner lokalnoj samoupravi na putu pravedne energetske tranzicije.

„Što prije mladi budu uključeni u procese planiranja pravedne tranzicije i restruktuiranja sadašnjeg modela razvoja Opštine Pljevlja kao rudarskog regiona, to će se njihova tendencija da napuste ovaj grad smanjiti, a lokalna samouprava dobiti značajnog partnera za realizaciju tranzicije prema održivom razvoju ove najsjevernije opštine“, naveo je Krivokapić u saopštenju.

Trend napuštanja Pljevalja, kako je upozorio, prijeti da učini tu opštinu raseljenom, a među onima koji žele da odu, nalaze se i mladi.

Prema nedavno sprovedenom ispitivanju lokalne samouprave za potrebe izrade Lokalnog akcionog plana za mlade, 47,8 odsto mladih je navelo da želi ili razmišlja o napuštanju tog grada.

„Pored poznatih problema, ovakvom rasploženju mladih doprinosi i stanje u oblasti zaštite životne sredine. Loš kvalitet vazduha, izmijenjen ambijentalni izgled grada, duboka zavisnost privrede od eksploatacije fosilnih goriva, kao i nerazumijevanje koncepta zaštite prirodnih bogatstva od donosioca odluka, dodatni su faktori koji utiču na nezadovoljstvo mladih svojim položajem, naveo je Krivokapić.

Ono što u Eko-timu vide kao problem je i činjenica da se nacrtom Lokalnog akcionog plana za mlade ne tretiraju ekološki problemi i generalno stanje u oblasti zaštite životne sredine.

„Stoga je neophodno proširiti fokus pomenutog plana, kako bi se adekvatno adresirali ekološki problemi kao faktori koji snažno utiču na blagostanje mladih. Ključno je integrisati ciljeve usmjerene ka očuvanju životne sredine u planiranje i implementaciju planova namijenjenih mladima“, poručio je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, aktivnosti na afirmaciji mladih i njihovom uključivanju u procese donošenja odluka treba realizovati u što skorijem roku, kako značajan potencijal daljeg razvoja Pljevalja ne bi bio trajno izgubljen.

„S tim u vezi, a kako bi se razvoj omladinskih politika podstakao i unaprijedio, sa ciljem poboljšanja položaja mladih u Opštini Pljevlja, neophodno je što prije formirati Savjet mladih u ovoj opštini, koji bi pomogao lokalnoj samoupravi da što bolje prepozna potrebe mladih i uvrsti ih u lokalne planove i strategije. Dodatno, potrebno je aktivirati sve dostupne omladinske servise, a koji bi u saradnji sa lokalnom samoupravom i državnim institucijama radili na unapređenju položaja mladih i njihovom uključivanju“, zaključio je Krivokapić.

