Ukidanje Morskog dobra u rukama Vlade i Skupštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog čelnika šest primorskih opština o ukidanju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom u potpunosti je legitiman stav, a samo je na Vladi i Skupštini da donesu krajnju odluku, smatraju sagovornici portala RTCG.

Direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj kazao je da će to preduzeće prihvatiti odluku nadležnih kakva god bila. Poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Uglješa Urošević, smatra da je još rano za detaljnije komentare, dok advokat Veselin Radulović naglašava važnost decentralizacije.

Čelni ljudi šest primorskih opština su u ponedjeljak na sastanku u Opštini Tivat, na inicijativu Zajednice opština, donijeli odluku o uspostavljanju zajedničke inicijative kojom će biti pokrenuto pitanje daljeg postojanja Morskog dobra, ali i kreiranja nacrta nove zakonske regulative koja će tretirati pitanje upravljanja obalnim područjem Crne Gore.

Na sastanku su razmijenjena iskustva kada je u pitanju saradnja sa tim preduzećem i zaključeno da se njegovim postojanjem zadire u nadležnosti lokalnih uprava, te da opštine nijesu u mogućnosti da raspolažu velikim djelovima svoje teritorije, da o njima odlučuju i obavljaju kontrolu.

Advokat Veselin Radulović rekao je da je takva inicijativa legitimna, i u skladu sa principom decentralizacije da planiranje i upravljanje resursa, kao i ubiranje prihoda od resursa na teritoriji lokalne samouprave bude u njihovoj, a ne u nadležnosti državnog – javnog preduzeća.

“U prilog takve inicijative ide višegodišnje planiranje i upravljanje Morskog dobra, jer je stanje u tom veoma vrijednom i važnom resursu daleko od dobrog. Činjenica da su inicijativu podržali čelnici opština koji dolaze iz različitih političkih subjekata inicijativi daje dodatnu težinu, ali vidjećemo kako će ona biti dočekana u Vladi i eventualno Skupštini, jer je za njenu realizaciju potrebno izmijeniti postojeći ili donijeti novi zakon”, naveo je Radulović.

On je dodao da je za tako nešto potrebna politička većina kod onih koji su, na ovaj ili onaj način, imali i imaju političke i lične koristi od postojećeg rješenja.

Iz vladajućeg PES-a su poručili da treba sačekati sa komentarima i vidjeti kako će se odvijati pregovori.

“Rano je za bilo kakve detaljnije komentare. Inicijativa je tek danas saopštena i treba sačekati u kom smjeru će ići dalji pregovori o čemu će javnost biti blagovremeno informisana”, kazao je Urošević.

Mikijelj je rekao da je inicijativa legitimna, kao i da predstavnici šest primorskih opština imaju pravo da je upute Vladi i Skupštini.

“Svaku odluku Vlade i Skupstine ćemo ispoštovati”, poručio je Mikijelj.

Član radne grupe i jedan od domaćina sastanka, potpredsjednik opštine Tivat, Jovan Brinić, zahvalio je predsjednicima opština na brzom i efikasnom postizanju dogovora.

„Radna grupa sada ima jasne upute u kom smjeru da ide dalje i vrlo bzo možemo očekivati konkretne predloge i rješenja“, zaključio je Brinić.

