UIP: Za dva mjeseca izrečeno skoro 3,2 miliona EUR kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspktori su u prethodna dva mjeseca u primorskim opštinama obavili preko osam hiljada inspekcijskih nadzora i izrekli skoro sedam hiljada prekršajnih naloga u iznosu od oko 3,2 miliona EUR, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP).

Uprava je, prema riječima njenih predstavnika, u posljednja dva mjeseca postigla najbolje rezultate od kada postoji, prenosi PR Centar.

Dikretorica UIP-a, Ana Vujošević, kazala je da je u julu i avgustu u šest primorskih opština sproveden pojačani nadzor Turističke, Tržišne, Zdravstveno-sanitarne i Inspekcija rada, kao i da rezultati kontinuirano rastu.

„Možemo se pohvaliti da su dva mjeseca iza nas dala najbolje rezultate od kad postoji UIP. U turističkoj sezoni je učestvovalo 70 inspektora i svi su se trudili da na najbolji način odgovore zadacima, što je podrazumijevalo i nadzore na ekstremno visokim temperaturama, u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima“, rekla je Vujošević na konferenciji za novinare povodom predstavljanja rezultata pojačanog nadzora.

Ona je navela da uporedo sa sprovođenjem pojačanog nadzora na primorju, nije zanemaren ni centralni, ni sjeverni dio države, kao ni turistički centri na Žabljaku i u Kolašinu, rafting centri na Žabljaku i u Plužinama i Skadarsko jezero.

„Osim inspekcijskog nadzora u primorskim opštinama bavili smo se zaštitom životne sredine, ekologije, javnog zdravlja, kulturne baštine i kulturnih dobara, državnih resursa, šuma i vode, te svakodnevno proaktivno djelovali na bilo koju dojavu o nepravilnostima u koritima rijeka“, kazala je Vujošević.

Prema njenim riječima rezultati najbolje govore koliko se profesinalno pristupalo, iako su radili u neizvjesnosti zbog najavljene namjere Vlade da se Uprava rasformira.

Vujošević je rekla da su dobri rezultati, između ostalog, podstignuti dobrom logistikom, pripremom i aktivnostima kako inspektora na terenu sa koordinatorima, tako i ostalim zaposlenim u menadžementu koji su sve vrijeme dežurali u danima vikenda i državnih praznika, te bili dostupni građanima za pružanje relevantnih informacija u ostvarivanju njihovih prava.

Ona je precizirala da je 70 inspektora u šest primorskih opština ostvarilo rekordnih 8,23 hiljade nadzora, zabilježilo 5,3 hiljade nepravilnosti, ukazali u 1,11 hiljada slučajeva i izrekli 6,73 hiljade prekršajnih naloga u iznosu od 3,17 miliona EUR.

„Takođe, kada vidimo da u Crnoj Gori imamo manje nazaposlenih, to ne znači da nam se samo promijenila socijalna politika. To znači da su inspekcije proaktivno djelovale na terenu i da su natjerale sve subjekte nadzora da poštuju propise i da na zakonit način posluju i time doprinesu državnom budžetu“, saopštila je Vujošević.

Ona je odala da UIP neselektivno postupa bez obzira na kategoriju društva, opštinu ili bilo koje drugo svojstvo subjekta nadzora.

„U prvih osam mjeseci ove godine sprovedeno je 36,02 hiljade nadzora. Bilo je 15,45 hiljada nepravilnosti, ukazali smo u 4,18 hiljada slučajeva, što znači da smo poštovali načelo preventivnosti. Iznos izrečenih kazni prekršajnim nalozima je skoro šest miliona, tako da je naše prisustvo itekako bilo vidljivo“, saopštila je Vujošević.

Pomoćnik direktorice, Darko Rašović, rekao je da su se naročito posvetili sektoru zaštite životne sredine, bezbjednosti zdravlja ljudi i državnih resursa.

„U tom sektoru se nalazi devet inspekcija, a parametri su u odnosu na prethodne godine povećani. Imali smo 9,48 hiljada inspekcijskih pregleda, 3,52 hiljade utvrđenih nepravilnosti i za njih izdato 1,5 hiljada rješenja. Prekršajnim nalozima izrečeno je 912,22 hiljade EUR novčanih kazni. Ono što je zabrinjavajuće je veliki broj krivičnih prijava. Bilo ih je 45, što je 25 odsto više nego prošle godine“, kazao je Rašović.

Najveći broj krivičnih prijava evidentiran je u šumarstvu, lovstvu i zaštiti bilja.

„Tu imamo 27 krivičnih prijava i kod Inspekcije za vode 17 krivičnih prijava, što pokazuje da je u tim oblastima stanje daleko od zadovoljavajućeg. Najveći broj nepravilnosti koje smo utvrdili kod Inspekcije šumarstva i lovstva jeste kod Uprave za gazdovanje šumama i lovištima. To pokazuje da je u toj oblasti stanje zabrinjavajuće. Kod Inspekcije za vode najviše nepravilnosti uočeno je na eksploataciji šljunka, zagađenju voda i ispuštanju otpadnih voda u vodotoke“, naveo je Rašović.

Kada je riječ o Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji najveći broj nepravilnosti odnosi se, kako je kazao, na neizvršavanje obaveznog zdravstvenog pregleda, nesprovođenje opštih higijenskih mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, neizvršavanje analize bazenskih i voda za piće, neposjedovanje dokumentacije u momentu pregleda, izdavanje ljekova bez recepta i neprisustvo farmaceuta tokom rada apoteka.

Glavni inspektor rada i koordinator za tržišnu inspekciju, Srđan Simović, rekao je da je najviše aktivnosti Inspekcije rada vezano sa suzbijanje rada na crno, a kontrolisano je i radno vrijeme, kao i zakonitost angažovanja maloljetnih osoba.

„U 80 odsto nadzora uvrđene su nepravilnosti, što dovoljno govori o tome koliko su inspektori kvalitetno pristupili poslu i koliko su dobro radili. I te kako je bitno da inspektori odgovorno rade svoj posao, da ne zažmure ni na jednu nepravilnost. Mi smo u tom pogledu dostigli visok nivo i smatram da je to glavni razlog zašto imamo dobre rezultate u ljetnjoj turističkoj sezoni“, kazao je Simović.

Inspekcija rada, kako je dodao, ima veoma dobre rezultate kada je riječ o suzbijanju nezakonito uvedenog prekovremenog rada.

„Svjesni smo da su najveći trgovački lanci skratili radno vrijeme upravo pod pritiskom inspekcije i čestih inspekcijskih kontrola. Veliki broj kazni je izrečen zbog rada bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje, a u Inspekciji rada je nulta tolerancija na ovaj prekršaj“, saopštio je Simović.

