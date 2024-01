UIP pred reformom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) ima 321 zaposlenog koji su zabrinuti za svoju sudbinu i poslove, jer nova Vlada planira reformu tog državnog organa, saopšteno je na konferenciji povodom gašenja – decentralizacije UIP-a.

Direktorica UIP-a, Ana Vujošević, kazala je da je reorganizacija bila očekivana, kao i da još nijesu imali dijalog sa Vladom povodom tog procesa, prenose Vijesti.

Ona je rekla da se pitaju gdje će se svih 321 radnik zaposliti u slučaju reorganizacije.

Vujošević je navela da traje zimska turistička sezona tokom koje radi veći broj inspektora, te da je pitanje kako će se nadzor obavljati u toku predstojeće ljetnje sezone.

Prema njenim riječima, u informaciji koja je na sajtu Vlade, navedeno je da ta Uprava nije bila dovoljno efikasna.

Vujošević je kazala da se s tim ne slaže, te da smatra da su postigli značajne rezultate.

“U zemljama okruženja je i dalje na snazi jedinstveni organ, unutar kojeg rade inspekcije”, rekla je Vujošević.

Ona je dodala da u decembru u Vladi nije bilo plana o reformi, te da je tada rečeno samo da se UIP mora kadrovski jačati.

Pomoćnik direktorice, Darko Rašović, smatra da je analiza neophodna i da je bez nje riječ o ishitrenoj odluci.

On je naveo da je u većini zemalja taj organ nezavisan te da bi ovom odlukom resori stekli veću kontrolu nad inspekcijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS