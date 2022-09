UIP dobitnik međunarodne nagrade za javnu upravu Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) dobitnik je nagrade za javnu upravu Zapadnog Balkana 2022 /Western Balkans Public Administration Award 2022/ za projekat Centralni informacioni sistem za zaštitu potrošača (CISZP).

Taj projekat UIP-a prepoznat je kao jedan od najuspješnijih primjera inspirativnih praksi javnih uprava Zapadnog Balkana i proglašen za pobjednika konkursa u jednoj od tri glavne kategorije: Public Administration for all /Javna uprava za sve/.

Svečana ceremonija dodjele nagrada održana je u okviru Ministarske konferencije Zapadnog Balkana o reformi javne uprave (PAR) koju su organizovali Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) i SIGMA/OECD, u Skoplju.

U ime UIP-a, nagradu je primila vršiteljka dužnosti direktorica Ana Vujošević.

Ona se zahvalila ReSPA-i i SIGMA/OECD-u koji su prepoznali važnost projekta CISZP, kao i cijelom timu UIP-a čiji su posvećen i predan rad doprinijeli ovom velikom uspjehu.

“CISZP predstavlja jedinstveni e-prozor koji je, preko svog javnog dijela (www.potrosac.me), dostupan svim građanima i omogućava im da na lak i efikasan način ostvare svoja potrošačka prava. CISZP je kruna dugogodišnjeg rada u oblasti zaštite potrošača u Crnoj Gori, a njegovim uspostavljanjem Crna Gora je obezbijedila uslove za zaštitu potrošača koji važe i u Evropskoj uniji”, kazala je Vujošević.

U predstojećem periodu planirano je, kako je rekla, širenje sistema na sve jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori, što će potrošačima omogućiti da ostvare efikasniju zaštitu i u oblasti komunalnih usluga.

CISZP je projekat čija se posebnost ogleda i u tome što je obezbijedio razvoj modernog softverskog rješenja i omogućio horizontalno povezivanje više od 15 organa i institucija u Mrežu nadležnih organa za zaštitu potrošača koja koordinira implementaciju preko 50 zakona iz ove oblasti.

Ovogodišnjom dodjelom nagrada, ReSPA i OECD/SIGMA su imale za cilj da identifikuju uspješne primjere prakse javnih uprava Zapadnog Balkana i promovišu ih kao modele koje je moguće slijediti i koji će olakšati brže usvajanje odgovarajućih rješenja u cijelom regionu.

Organizatori su ocijenili da su ovogodišnji laureati potvrdili potencijal javnih uprava da pružaju javne usluge koje doprinose boljem životu građana, te pokazali izuzetnu inovativnost u digitalnim rješenjima, razumijevanje za potrebe u društvu i stalnu težnju za unapređenje kvaliteta svojih usluga.

