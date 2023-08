Uhapšene dvije osobe zbog prevare na štetu Pošte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Policijski službenici uhapsili su u srijedu državljanku Hrvatske i državljanina Crne Gore zbog sumnje da su počinili krivično djelo prevara na štetu Pošte Crne Gore.

“Naime, sumnja se da su N.T. (35) i S.M. (34) kao saizvršioci počinili krivično dijelo prevara na štetu Pošte Crne Gore – Filijale u Beranama na način što su 15. avgusta zaposlenu u pomenutoj filijali doveli u zabludu i pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od dvije hiljade EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da su novac koji su pribavili podigli u Filijali u Bijelom Bolju.

“Slobode su lišeni u Rožajama u srijedu i kod njih je pronađen novac koji je pribavljen izvršenjem pomenutog krivičnog djela”, dodaje se u saopštenju.

Njima je postupajući tužilac donio rješenje o zadržavanju do 72 sata.

