Uhapšene dvije osobe po Interpolovim potjernicama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Sektora granične policije u subotu su na graničnom prelazu Dobrakovo uhapsili međunarodno traženu osobu.

„Slobode je lišen državljanin Srbije H.B. (51), kojeg je potraživao NCB Interpol Visbaden zbog vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zadržavanje i pronevjera zarada u 33 slučaja, kao i krivično djelo utaja poreza u 33 slučaja“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

On će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju na dalju nadležnost.

Iz Uprave policije su kazali da je u subotu po međunarodnoj potjernici NCB Interpol-a Podgorica u Mađarskoj slobode lišen M.M. (41), državljanin Srbije kojeg je Crna Gora potraživala na osnovu naredbe Osnovnog suda u Kotoru zbog izdržavanja kazne zatvora od dvije godine, izrečene za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS