Uhapšena jedna osoba zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tivatska policija je, sprovodeći intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti, rasvijetlila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Naime, službenici tivatske policije su u saradnji i uz naloge Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, preduzeli aktivnosti koje su rezultirale utvrđivanjem činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do izvršenja pomenutog krivičnog djela od tada nepoznate osobe.

„Policija je došla do sumnje da je D.Z. (18) iz Podgorice izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju na način što je, u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi, kao zaposleni u jednom restoranu u Tivtu, zloupotrebom svog položaja i povjerenja u pogledu raspolaganja tuđom imovinom, prisvojio pazar u iznosu 5,55 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

On je nakon izvršenja krivičnog djela bio nedostupan nadležnim organima, te je za njim raspisana potraga i lociran je od podgoričke policije na teritoriji njihove nadležnosti, te je predat na dalje postupanje tivatskoj policiji.

Po nalogu postupajućeg tužioca, D.Z. je jutros lišen slobode.

