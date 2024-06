Uhapšen urbanističko građevinski inspektor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije uhapsili su po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici urbanističko građevinskog inspektora V.R. (55), zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Iz Uprave policije je saopšteno da su krivične prijave podnijete i protiv R.K. (43), D.K. (72), V.D. (51), R.K. (38), H.Lj. (64) i S.K. (45), zbog sumnje da su izvršili više krivičnih djela.

“V.R. je, kako se sumnja, u periodu od januara do aprila tim osobama omogućio da obave značajne radove na objektu, propuštajući više službenih radnji koje je bio dužan i u obavezi da obavi, te je na taj način izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da je na teret šest osoba, protiv kojih su podnijete krivične prijave, stavlja krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije.

“Oni su bez dozvole obavljali radove na objektu, a legitimisali su se pred nadležnim organima kao vlasnici djelova objekta ili investitori”, rekli su iz Uprave policije.

Oni se terete i za krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, jer su se lažno predstavljali kao vlasnici djelova objekta.

“Pri tome je R.K. (43) u aprilu nastavio radove i nakon postavljanja table o zabrani, čime je počinio i krivično djelo skidanje i povreda službenog pečata”, navodi se u saopštenju.

Policijski službenici su u postupku do podnošenja krivičnih prijava došli do sumnje da su prijavljeni počinili djela tako što su angažovali jedno preduzeće u cilju snimanja objekta, pri tom se predstavljajući kao vlasnici djelova objekta, iako za to nijesu imali zakonskog osnova.

Policijski službenici će, kako je saopšteno, nastaviti intezivne aktivnosti na suzbijaju nezakonitosti u svim oblastima nadležnosti, sa posebnim fokusom na korupciju u državnim i organima javne i lokalne samouprave, te preduzeti aktivnosti na identifikaciji osoba koje obavljaju građevinske radnje suprotno zakonskim propisima.

