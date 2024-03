Ugostiteljski sektor Instituta od danas u štrajku

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Radnici ugostiteljskog sektora Instituta “Simo Milošević” od danas su u štrajku, dok ostali segmenti te zdravstvene institucije prekidaju rad od 25. marta.

Od toga datuma će, kako je Vijestima saopštila predsjednica Sindikata Instituta, Marija Obradović, biti prekinut prijem pacijenata na svim odjeljenjima, osim dječjeg.

Ona je objasnila da su zaposleni u toj zdravstvenoj ustanovi novembarsku platu dobili 25. decembra prošle godine, a to je ujedno i posljednja koju su primili, pa im kasni isplata tri zarade.

Ugostiteljski sektor Instituta je odluku o štrajku najavio proteklih dana, dok su ostali segmenti odluku predali u srijedu.

Obradović je naglasila da je odluka o štrajku donijeta na osnovu sastanka Izvršnog odbora Sindikata, koja je održana prije dva dana.

“Štrajk će stupiti na snagu deset dana od donošenja odluke, što je 25. mart. Od tog momenta će se raditi na nivou minimalnog procesa rada, a to će podrazumijevati prestanak prijema pacijenata, osim dječjeg odjeljenja, od 25. marta. Pacijenti koji se u momentu započinjanja štrajka zateknu u Institutu, dobiće u potpunosti sve terapije koje do tada budu imali”, rekla je Obradović i naglasila da se slično desilo i prošle godine, kada je kasnila isplata tri plate.

Vlada je na sjednici početkom februara donijela odluku o formiranju Komisije za rješavanje statusa Instituta, čiji je zadatak da prati i analizira stanje u ovoj ustanovi, predlaže i daje sugestije za aktivnosti.

Komisijom rukovodi potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku Srđan Pavićević, a članovi su ministar zdravlja Vojislav Šimun, ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, prostornog planiranja Janko Odović, finansija Novica Vuković, turizma Vladimir Martinović, dok je sekretar komisije Nikolina Otašević iz Ministarstva zdravlja.

Komisija je za sada održala dva sastanka, jedan 22. februara, a drugi 8. marta.

Ova Komisija je u srijedu održala radni sastanak potpredsjednika Vlade i ministara sa premijerom Milojkom Spajićem, kako bi ga upoznali sa problemima u Insitutu. Sastanak je međutim, kako saznaju Vijesti, bio samo međukorak, dok se sjednica Komisije na kojoj će se finalizovati zaključci za tu zdravstvenu instituciju očekuje u narednim danima.

Izvršni direktor Instituta, Zoran Kovačević, kazao je Vijestima u srijedu da ne može detaljnije da govorio o štrajku i problemima, ali je naglasio da i oni trenutno čekaju odluku Vlade po zaključcima Komisije, te da će više informacija objaviti nakon toga.

Kovačević je podgoričkom listu ranije kazao da Institut ima oko 30 miliona EUR duga. Od toga je blizu deset miliona EUR dug prema Jugobanci u stečaju, a veliki dio duga se odnosi i na potraživanja prema državi i to za poreze i doprinose, a među njima i Elektroprivredi i Opštini Herceg Novi.

Institut Igalo je prije početka ove godine izgubio i pacijente iz Norveške, jer nije prošao na tenderu tamošnjeg Fonda zdravstva. Glavni razlog za to su problemi u kojoj se kompanija nalazila tokom prošle godine sa čestim blokadama računa, nemogućnostima da ulaže u poboljšanje ponude, kašnjenjem u isplatama zarada.

Norveški program je činio četvrtinu prihoda Instituta, koji ove godine ima i dodatne rashode zbog povećanja zarada oko 30 odsto, zbog izmjena kolektivnog ugovora.

Vlada je u februaru utvrdila uvećanje cijena usluga osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore koji koriste usluge Instituta, i to deset odsto u odnosu na prošlu godinu.

