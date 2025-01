Udruženje podstanara pozvalo građane da se suprotstave blokadi parlamenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blokada rada parlamenta dovodi u pitanje usvajanje budžeta, što direktno utiče na one koji su u najtežim životnim okolnostima, saopštili su iz Udruženja podstanara i pozvali građane da se tome oštro suprotstave.

„Ovo je scenario koji ne možemo dozvoliti i koji mora biti jasno prezentovan političkim akterima. Igra političkih interesa na račun budućnosti građana je neprihvatljiva. Političke partije i njihovi lideri moraju shvatiti da građani ne smiju biti taoci političkih bitaka“, rekli su iz Udruženja podstanara.

Oni su poručili da sa dubokom zabrinutošću prate trenutnu političku situaciju i najave koje se odnose na blokadu rada Skupštine Glavnog grada, što bi moglo imati ozbiljne i katastrofalne poslijedice.

„Takav potez direktno ugrožava donošenje budžeta koji je ključan za stabilnost grada, kao i za pružanje osnovnih usluga i podrške najugroženijim kategorijama građana“, naveli su iz Udruženja.

Oni su podsjetili da se podstanari, kao i drugi građani, svakodnevno suočavaju sa izazovima koji uključuju visoke troškove zakupa, loše uslove stanovanja i nesigurnost u pogledu svojih prava. Ti problemi se odnose na stvarne životne situacije, koje duboko utiču na svakog pojedinca.

„Svaka odložena odluka koja utiče na budžet, može samo pogoršati trenutnu situaciju“, rekli su iz Udruženja.

Oni su pozvali građane, ne samo Podgorice, već i drugih opština koje se suočavaju sa sličnim izazovima, da se oštro suprotstave mogućem scenariju blokade rada parlamenta.

„Pozivamo vas da zajedno stanemo u odbranu naših i prava svih onih koji su već u teškoj poziciji, bilo kroz visoke troškove stanovanja ili nesigurnost u pogledu svojih osnovnih životnih potreba“, kazali su iz Udruženja.

Oni smatraju da političke borbe treba da se vode nakon što se donesu budžeti koji direktno utiču na život građana.

„Naši građani, posebno najugroženije kategorije, zaslužuju stabilnost, podršku i odgovorno vođenje politike. Životi običnih ljudi nijesu igračke u rukama političkih aktera“, poručili su iz Udruženja.

Oni su dodali i da neće stati u borbi za prava svih građana.

„Nastavićemo da se zalažemo za bolje uslove stanovanja, odgovorne politike i pravedne zakone koji će osigurati sigurnost i dostojanstvo svih. Pozivamo sve građane da se udruže, da ne dozvole da njihovi životi budu ugroženi političkim odlukama koje ne vode računa o opštem dobru. Politika i lične stranačke bitke mogu sačekati – prvo moramo donijeti odluke koje su u interesu svakog građanina, bez obzira na njegovu političku pripadnost“, zaključili su iz Udruženja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS